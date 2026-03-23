ÜZERİNE GELİNCE KORKTU Domuzun üzerine doğru gelmesiyle korkarak hızla uzaklaşan Soyman'ın o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bodrum'da zaman zaman yerleşim alanlarına kadar inen yaban domuzları, bu kez ünlü bir ismin kapısında görüntülenerek bayramın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

SIK SORULAN SORULAR Safiye Soyman kimdir?

▶Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, ilerleyen yıllarda Türkiye'nin tanınan seslerinden biri haline geldi. Safiye Soyman kaç yaşında evlendi?

▶Sanatçı, 13 yaşında görücü usulüyle kendisinden büyük olan Ziya Akaröz ile evlendi ve bu evlilik yaklaşık 15 yıl sürdü.