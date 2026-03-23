Safiye Soyman, Ramazan Bayramı'nı geçirdiği Bodrum'daki evinde ilginç bir olay yaşadı.
YABAN DOMUZUYLA KARŞILAŞTISafiye Soyman kapısına gelen yaban domuzunu besledi
Kapısının önüne kadar gelen yaban domuzuyla karşılaşan ünlü sanatçı, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
ELLERİYLE BESLEDİ
Görüntülerde Soyman'ın domuzu elleriyle beslediği ve ceviz verdiği görüldü. Oldukça sakin tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, bir süre sonra domuzun kendisine doğru yönelmesiyle kısa süreli panik yaşadı.
ÜZERİNE GELİNCE KORKTU
Domuzun üzerine doğru gelmesiyle korkarak hızla uzaklaşan Soyman'ın o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bodrum'da zaman zaman yerleşim alanlarına kadar inen yaban domuzları, bu kez ünlü bir ismin kapısında görüntülenerek bayramın en dikkat çeken anlarından biri oldu.
SIK SORULAN SORULAR
Safiye Soyman kimdir?
▶Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, ilerleyen yıllarda Türkiye'nin tanınan seslerinden biri haline geldi.
Safiye Soyman kaç yaşında evlendi?
▶Sanatçı, 13 yaşında görücü usulüyle kendisinden büyük olan Ziya Akaröz ile evlendi ve bu evlilik yaklaşık 15 yıl sürdü.
Eğitim hayatına nasıl devam etti?
▶Evliliği sırasında eğitimine ara veren Soyman, daha sonra kendi çabasıyla ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdi. Aynı dönemde daktilo kurslarına giderek kendini geliştirdi.
Müzik kariyeri nasıl başladı?
▶Liseyi tamamladıktan sonra müzik eğitimi alan Soyman, radyo sınavlarını kazanarak profesyonel müzik hayatına adım attı. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda çalıştıktan sonra Maksim Gazinosu'nda sahne alarak şöhret basamaklarını hızla tırmandı.