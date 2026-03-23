Alişan, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Alişan, bu kez imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.
RADİKAL KARAR
Yıllardır sakallı haliyle tanınan Alişan, radikal bir karar alarak sakallarını kesti. Yeni görünümünü Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, takipçilerini de eğlendirmeyi ihmal etmedi.
TAKİPÇİLERİNİ GÜLDÜRDÜ
Hikayesinde son halini paylaşan Alişan,"Resimdeki şarkıcı kimdir?" sorusunu yöneltti. Ankette "Alişan", "Mahmut Tuncer","Cennet Mahallesi Ferhat" ve "Elvis Büyükburç" seçeneklerine yer veren şarkıcı, takipçilerini güldürdü.
TANIMAKTA ZORLUK ÇEKTİLER
Yeni imajı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı ünlü şarkıcıyı ilk bakışta tanımakta zorlandığını dile getirdi.
AİLE İÇİ KRİZ
Öte yandan Alişan, 2018 yılında Buse Varol ile evlenmiş, bu evlilikten bir oğlu ve bir kızı dünyaya gelmişti. Aile hayatıyla da sık sık konuşulan ünlü isim, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan "aile içi kriz" iddialarıyla gündeme gelmişti.
GELİNİNİ TAKİPTEN ÇIKTI
Sosyal medyada dolaşan iddialarda annesi Suzan Tektaş'ın oğlunu ve gelinini takipten çıktığı öne sürülmüş, ancak kısa süre sonra söz konusu hesabın yaklaşık bir yıl önce ele geçirildiği ve aktif kullanılmadığı ortaya çıkmıştı.