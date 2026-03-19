Uzun süren sessizliğini bozup "Hayattayım" videosuyla YouTube'a geri dönen Enes Batur, sadece izlenme rekorlarıyla değil, cebine girdiği iddia edilen milyonlarla da gündeme oturdu. 10 milyon izlenmeye koşan video sonrası sosyal medyada dönen darphane hesapları, ünlü fenomeni açıklama yapmak zorunda bıraktı.
MİLYONLAR HAVADA UÇUŞTU
Sosyal medyada yayılan iddialara göre; Batur'un izlenmelerden 2 milyon TL, bağışlardan 1,5 milyon TL ve sponsorluklardan 2,5 milyon TL olmak üzere toplamda 6 milyon TL kazandığı öne sürülmüştü. Ancak Enes Batur, bu astronomik rakamların gerçeği yansıtmadığını belirterek kazancını kalem kalem açıkladı.
"BÜYÜK BİR YALAN DOLAŞIYOR"
Ortaya atılan rakamların hayal ürünü olduğunu dile getiren Batur, "Etrafta büyük bir yalan dolaşıyor" diyerek net kazancını paylaştı. Takipçilerinin bağış jestine teşekkür eden ancak böyle bir talebinin olmadığını vurgulayan Batur, asıl rekorun para değil, abone tarafında olduğunu açıkladı.
"Teşekkür ederim düşünüp bağış yapanlara ama ben zaten öyle bir şey istemedim" diyen Batur, dönüş videosuyla 800 bin yeni abone kazandığını duyurdu.
📌 GEÇMİŞTEN NOT: SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Bir süredir dijital dünyadan elini eteğini çeken ve "öldü mü?" iddialarıyla bile karşı karşıya kalan Enes Batur, dönüş videosunda sadece kazancını değil, yaşadığı zorlu süreci ve son halini de takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü fenomenin fiziksel değişimi de hayranları tarafından "yeni bir başlangıç" olarak yorumlandı.
🧐 MERAK EDİLENLER
Enes Batur 24 saatte kaç para kazandı?
Enes Batur'un 24 saatte 6 milyon TL kazandığı iddia edilmiş ancak ünlü fenomen bu rakamların doğru olmadığını açıklamıştır. Batur, "Büyük bir yalan dolaşıyor" diyerek iddia edilen astronomik rakamları yalanlamıştır.
Enes Batur YouTube'a kaç abone ile döndü?
Enes Batur, yayınladığı "Hayattayım" adlı dönüş videosunun ardından kısa sürede 800 bin yeni abone kazandığını açıklamıştır.
Enes Batur "Hayattayım" videosu kaç izlendi?
Ünlü fenomenin uzun bir aradan sonra paylaştığı dönüş videosu, kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılanarak yaklaşık 10 milyon izlenmeye ulaşmıştır.