Meme kanseriyle mücadelede küresel bir sembol olan "Pembe Kurdele" (Pink Ribbon) hareketinin Türkiye'deki en güçlü seslerinden biri olan ünlü model Tülin Şahin, hayatının en zorlu ama en vakur sınavını veriyor. Yıllarca podyumlarda ve sosyal sorumluluk projelerinde kadınlara "Korkmayın, erken teşhis hayat kurtarır" diye seslenen Şahin, şimdi bizzat o gerçeğin kahramanı oldu.
KRİTİK GELİŞME: AMELİYAT MASASINA YATIYOR
Rutin kontrolleri sırasında göğsünde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edilen ünlü model, önümüzdeki günlerde operasyon geçirecek. Sağlık durumundaki bu kritik gelişmeyi saklamak yerine, her zamanki mücadeleci ruhuyla kamuoyuyla paylaşmayı seçen Şahin, bu duruşuyla takdir topladı.
"BİR KADIN BİLE DOKTORA GİTSE..."
Kendi yaşadığı süreci bir farkındalık meşalesine dönüştüren Tülin Şahin, şu sözlerle duygularını dile getirdi:
Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. Aynı gerçekle ben de karşılaştım. Birçok kadın sağlık sorunlarını açıklamaktan çekiniyor; işini kaybetmekten veya yanlış yorumlanmaktan korkuyor. Eğer benim bu paylaşımım bir kadının bile doktora gitmesine vesile olursa, bu benim için her şeyden daha kıymetli.
🧐 MERAK EDİLENLER
