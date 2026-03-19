Anlattığı o gerçekle yüzleşti! Tülin Şahin’den üzen haber: "Ameliyat olacağım"

Yıllardır meme kanserine karşı "erken teşhis" çağrısı yapan ünlü model Tülin Şahin, kendi sağlığıyla ilgili zorlu bir sınava girdi. Göğsünde riskli tümör tespit edilen Şahin, "Aynı gerçekle ben karşılaştım" diyerek ameliyat olacağını duyurdu.

  • Ünlü model ve meme kanseri farkındalık elçisi Tülin Şahin, göğsünde tespit edilen kanser riski taşıyan tümör nedeniyle önümüzdeki günlerde ameliyat olacak.
  • Tülin Şahin rutin kontroller sırasında tespit edilen tümörü kamuoyuyla paylaşarak diğer kadınlara erken teşhis konusunda örnek olmak istediğini belirtti.
  • Şahin, yıllardır Pembe Kurdele hareketi kapsamında kadınlara erken teşhisin önemini anlatan sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyordu.
  • Ünlü model, paylaşımının bir kadının bile doktora gitmesine vesile olmasının kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Meme kanseriyle mücadelede küresel bir sembol olan "Pembe Kurdele" (Pink Ribbon) hareketinin Türkiye'deki en güçlü seslerinden biri olan ünlü model Tülin Şahin, hayatının en zorlu ama en vakur sınavını veriyor. Yıllarca podyumlarda ve sosyal sorumluluk projelerinde kadınlara "Korkmayın, erken teşhis hayat kurtarır" diye seslenen Şahin, şimdi bizzat o gerçeğin kahramanı oldu.

Fotoğraflar: Sosyal medya

KRİTİK GELİŞME: AMELİYAT MASASINA YATIYOR

Rutin kontrolleri sırasında göğsünde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edilen ünlü model, önümüzdeki günlerde operasyon geçirecek. Sağlık durumundaki bu kritik gelişmeyi saklamak yerine, her zamanki mücadeleci ruhuyla kamuoyuyla paylaşmayı seçen Şahin, bu duruşuyla takdir topladı.

"BİR KADIN BİLE DOKTORA GİTSE..."

Kendi yaşadığı süreci bir farkındalık meşalesine dönüştüren Tülin Şahin, şu sözlerle duygularını dile getirdi:

Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. Aynı gerçekle ben de karşılaştım. Birçok kadın sağlık sorunlarını açıklamaktan çekiniyor; işini kaybetmekten veya yanlış yorumlanmaktan korkuyor. Eğer benim bu paylaşımım bir kadının bile doktora gitmesine vesile olursa, bu benim için her şeyden daha kıymetli.

🧐 MERAK EDİLENLER

Tülin Şahin neden ameliyat oluyor?

Yıllardır meme kanseri farkındalık elçiliği yapan ünlü modelin göğsünde, yapılan kontroller sonrası kanser riski taşıyan bir tümör tespit edilmiştir. Şahin, önümüzdeki günlerde bu tümörün alınması için operasyon geçirecektir.

Tülin Şahin'in hastalığı nedir?

Tülin Şahin'e meme kanseri riski taşıyan bir tümör teşhisi konulmuştur. Ünlü model, erken teşhisin önemine dikkat çekerek bu süreci saklamamış ve diğer kadınlara ilham olmak amacıyla kamuoyuyla paylaşmıştır.

Tülin Şahin sağlık durumu hakkında ne dedi?

Şahin, "Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum, şimdi aynı gerçekle ben karşılaştım" diyerek; paylaşımının tek bir kadının bile doktora gitmesine vesile olmasının kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtmiştir.

