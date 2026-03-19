TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Yasemin Ergene, önceki gün Emirgan'daydı. Ergene, "Spor yapıyorum, eskiden de hep yapıyordum. Aksatmadan hala sporuma devam ediyorum"dedi.
Yeni sevgilisi Karaca Başaran'ın ofisinin önünde sık sık arabasının görünmesi hakkında ise Ergene, "Bu konular hakkında konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullanarak aracıyla oradan ayrıldı.
📌 GEÇMİŞTEN NOT: NAZAR DEĞEN MASAL
Yasemin Ergene, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile rüya gibi bir düğünle evlenmişti. İzzet Özilhan, 'Doktorlar' dizisinde görüp hayran kaldığı Yasemin ile tanışmak için adeta seferber olmuş ve bu tanışma sosyetenin en sağlam yuvalarından birine dönüşmüştü.
Ancak 14 yıl süren ve iki çocukla taçlanan bu evliliğe nazar değmiş; çift 3 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Ergene, boşanma sonrası "ihanet" iddialarını kesin bir dille yalanlayarak odağını kariyerine ve çocuklarına çevirdiğini açıklamıştı.
Ergene, "Kamuoyunun bilgisine, 14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan ihanet ve aldatma içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım"demişti.
KARİYERİNE İDDİALI DÖNÜŞ
İş insanı İzzet Özilhan ile yollarını ayıran ünlü oyuncu, boşanma davasının hemen ardından tekstil dünyasının dev bir markasıyla el sıkışarak profesyonel hayatına iddialı bir dönüş yapmıştı.
Kızlarının velayetini alan ve odağını tamamen kariyerine çeviren Ergene, stil ikonu kimliğiyle portföyüne eklediği yeni Türk giyim markası için geçtiğimiz günlerde objektif karşısına geçmişti.
🧐 MERAK EDİLENLER
Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan neden boşandı?
14 yıllık evliliklerini 3 Eylül 2025'te sonlandıran çift, kararın karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde alındığını açıklamıştır. Yasemin Ergene, basında yer alan "ihanet" iddialarının gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmiştir.
Yasemin Ergene'nin yeni sevgilisi kim?
Magazin kulislerinde Yasemin Ergene'nin adının Karaca Başaran ile anıldığı iddia edilmektedir. Ergene'nin aracının sık sık Başaran'ın ofisi önünde görülmesi bu iddiaları güçlendirse de ünlü isim konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etmiştir.
Yasemin Ergene oyunculuğa dönecek mi?
İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Ergene, boşanma sonrası profesyonel hayatına hızlı bir dönüş yaptı. Stil ikonu kimliğiyle dev bir tekstil markasının yüzü olan Ergene, şu an için kariyerine moda ve marka iş birlikleriyle devam etmektedir.