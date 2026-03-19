Ancak 14 yıl süren ve iki çocukla taçlanan bu evliliğe nazar değmiş; çift 3 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Ergene, boşanma sonrası "ihanet" iddialarını kesin bir dille yalanlayarak odağını kariyerine ve çocuklarına çevirdiğini açıklamıştı.

Ergene, "Kamuoyunun bilgisine, 14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan ihanet ve aldatma içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım"demişti.