"SİZİN EV ÇİŞ KOKUYORDUR" Ömür Gedik ise"Kedi terbiye edilebilen bir canlı değil." dedi. Sayan, "Çocuğunu terbiye edemeyen analar gibisin."sözlerini ifade etti. Ömür Gedik'in "Birkaç tanesi çiş yapıyor"sözleri üzerine Seda Sayan "Sizin ev çiş kokuyordur gelemem valla" dedi.

"GELME O ZAMAN" Bu sözler karşısında Ömür Gedik, "Gelme o zaman"diyerek tepki gösterdi. Programdaki bu diyalog kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA Tartışmanın ardından Gedik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Çoklu kedi beslenen evlerde kıskançlık ve kalabalık gibi nedenlerle zaman zaman kum dışına yapan olabilir. Ben terbiye edeceğim diye o hayvanlara kızmam. Tarzım bu.

ÖMÜR GEDİK'İN HAYVANLI TERAPİSİ Hayvan hakları konusundaki çalışmalarıyla bilinen Ömür Gedik'in kurucusu olduğu HAÇİKO da sık sık gündeme geliyor. Gedik, daha önce yaptığı açıklamalarda da kedileriyle vakit geçirmenin kendisi için bir terapi olduğunu dile getirmişti.