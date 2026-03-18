Seda Sayan ile Ömür Gedik arasında kedi tartışması: "Sizin ev çiş kokuyordur"

Seda Sayan ile Ömür Gedik arasında programda yaşanan diyalog dikkat çekti. 36 kediyle yaşadığını anlatan Gedik’e Sayan’ın "Sizin ev çiş kokuyordur gelemem valla" sözleri tartışma yarattı. İkilinin karşılıklı açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu.

Seda Sayan ile Ömür Gedik arasında kedi tartışması: "Sizin ev çiş kokuyordur"
  • TV programında Ömür Gedik'in 36 kediyle yaşadığını açıklaması üzerine Seda Sayan ile aralarında tartışma yaşandı
  • Sayan'ın 'evin çiş kokuyordur' sözlerine Gedik 'gelme o zaman' diyerek tepki gösterdi
  • Gedik sosyal medyadan yaptığı açıklamada çoklu kedi beslenen evlerde kum dışına yapılabileceğini belirtti
  • HAÇİKO'nun kurucusu Ömür Gedik, kedileriyle vakit geçirmenin kendisi için terapi olduğunu dile getirdi
  • Olay sosyal medyada gündem olurken, Sayan'ın sözlerini eleştirenler ve savunanlar olmak üzere iki farklı görüş öne çıktı

Seda Sayan'ın sunduğu programda konuk olan Ömür Gedik ile arasında geçen diyalog, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

36 KEDİYLE YAŞIYOR

Program sırasında Gedik'in evinde 36 kediyle yaşadığını anlatması üzerine ikili arasında dikkat çeken bir konuşma yaşandı.

KEDİLERİYLE YAŞAMANIN PERDE ARKASI

Ömür Gedik, kedileriyle yaşamını anlatırken"Kürekle geziyorum. Kakaları toplama benim asıl görevim." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Seda Sayan, "Ha evin ortasına ediyorlar birde, yok terbiye edememişsin." sözleriyle yanıt verdi.

Seda Sayan ile Ömür Gedik arasında kedi tartışması: "Sizin ev çiş kokuyordur"-4

"SİZİN EV ÇİŞ KOKUYORDUR"

Ömür Gedik ise"Kedi terbiye edilebilen bir canlı değil." dedi. Sayan, "Çocuğunu terbiye edemeyen analar gibisin."sözlerini ifade etti. Ömür Gedik'in "Birkaç tanesi çiş yapıyor"sözleri üzerine Seda Sayan "Sizin ev çiş kokuyordur gelemem valla" dedi.

Seda Sayan ile Ömür Gedik arasında kedi tartışması: "Sizin ev çiş kokuyordur"-5

"GELME O ZAMAN"

Bu sözler karşısında Ömür Gedik, "Gelme o zaman"diyerek tepki gösterdi. Programdaki bu diyalog kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Seda Sayan ile Ömür Gedik arasında kedi tartışması: "Sizin ev çiş kokuyordur"-6

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA

Tartışmanın ardından Gedik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Çoklu kedi beslenen evlerde kıskançlık ve kalabalık gibi nedenlerle zaman zaman kum dışına yapan olabilir. Ben terbiye edeceğim diye o hayvanlara kızmam. Tarzım bu.

Seda Sayan ile Ömür Gedik arasında kedi tartışması: "Sizin ev çiş kokuyordur"-7

ÖMÜR GEDİK'İN HAYVANLI TERAPİSİ

Hayvan hakları konusundaki çalışmalarıyla bilinen Ömür Gedik'in kurucusu olduğu HAÇİKO da sık sık gündeme geliyor. Gedik, daha önce yaptığı açıklamalarda da kedileriyle vakit geçirmenin kendisi için bir terapi olduğunu dile getirmişti.

Seda Sayan ile Ömür Gedik arasında kedi tartışması: "Sizin ev çiş kokuyordur"-8

İKİ FARKLI GÖRÜŞ ÖNE ÇIKTI

Yaşanan diyalog sonrası sosyal medyada iki farklı görüş öne çıktı. Bazı kullanıcılar Seda Sayan'ın sözlerini sert bulurken, bazıları ise açıklamaların yanlış anlaşıldığını savundu. Tartışma, hayvanlarla yaşam ve ev düzeni konusunu da yeniden gündeme taşıdı.

