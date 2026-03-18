Seda Sayan'ın sunduğu programda konuk olan Ömür Gedik ile arasında geçen diyalog, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
36 KEDİYLE YAŞIYOR
Program sırasında Gedik'in evinde 36 kediyle yaşadığını anlatması üzerine ikili arasında dikkat çeken bir konuşma yaşandı.
KEDİLERİYLE YAŞAMANIN PERDE ARKASI
Ömür Gedik, kedileriyle yaşamını anlatırken"Kürekle geziyorum. Kakaları toplama benim asıl görevim." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Seda Sayan, "Ha evin ortasına ediyorlar birde, yok terbiye edememişsin." sözleriyle yanıt verdi.
"SİZİN EV ÇİŞ KOKUYORDUR"
Ömür Gedik ise"Kedi terbiye edilebilen bir canlı değil." dedi. Sayan, "Çocuğunu terbiye edemeyen analar gibisin."sözlerini ifade etti. Ömür Gedik'in "Birkaç tanesi çiş yapıyor"sözleri üzerine Seda Sayan "Sizin ev çiş kokuyordur gelemem valla" dedi.
"GELME O ZAMAN"
Bu sözler karşısında Ömür Gedik, "Gelme o zaman"diyerek tepki gösterdi. Programdaki bu diyalog kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA
Tartışmanın ardından Gedik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Çoklu kedi beslenen evlerde kıskançlık ve kalabalık gibi nedenlerle zaman zaman kum dışına yapan olabilir. Ben terbiye edeceğim diye o hayvanlara kızmam. Tarzım bu.
ÖMÜR GEDİK'İN HAYVANLI TERAPİSİ
Hayvan hakları konusundaki çalışmalarıyla bilinen Ömür Gedik'in kurucusu olduğu HAÇİKO da sık sık gündeme geliyor. Gedik, daha önce yaptığı açıklamalarda da kedileriyle vakit geçirmenin kendisi için bir terapi olduğunu dile getirmişti.
İKİ FARKLI GÖRÜŞ ÖNE ÇIKTI
Yaşanan diyalog sonrası sosyal medyada iki farklı görüş öne çıktı. Bazı kullanıcılar Seda Sayan'ın sözlerini sert bulurken, bazıları ise açıklamaların yanlış anlaşıldığını savundu. Tartışma, hayvanlarla yaşam ve ev düzeni konusunu da yeniden gündeme taşıdı.