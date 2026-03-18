İş insanı İzzet Özilhan ile yollarını ayıran ünlü oyuncu Yasemin Ergene, boşanma davasının hemen ardından tekstil dünyasının dev bir markasıyla el sıkışarak profesyonel hayatına iddialı bir dönüş yaptı.
TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; cemiyet hayatının en çok konuşulan ayrılıklarından biri olan Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan birlikteliği, 14 yılın ardından geçtiğimiz Eylül ayında resmiyet kazanan boşanma kararıyla son bulmuştu. Kızlarının velayetini alan Yasemin Ergene, bu yeni dönemde odağını tamamen kariyerine çevirdi.
Stil ikonu kimliğiyle markaların her daim radarında olan Ergene, portföyüne eklediği yeni Türk giyim markası için geçtiğimiz günlerde objektif karşısına geçti.
🧐 MERAK EDİLENLER
Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan ne zaman boşandı?
Çift, 14 yıllık evliliklerini 3 Eylül 2025 tarihinde tek celsede sonlandırmıştır.
Yasemin Ergene'nin reklam anlaşması ne kadar?
Ünlü oyuncunun yeni tekstil markasıyla yaptığı anlaşmanın rakamı henüz resmi olarak açıklanmamıştır; ancak sektörde büyük bir bütçeyle el sıkışıldığı iddia edilmektedir.
Yasemin Ergene boşanma sonrası ne iş yapıyor?
Ergene, sosyal medya üzerinden moda markalarıyla yürüttüğü iş birliklerine devam etmekte ve tekstil markalarının reklam yüzü olarak kariyerini sürdürmektedir.