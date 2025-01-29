Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, milli futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ve Ocak 2025'te dünyaya gelen oğulları Mylan ile birlikte çekildikleri aile karelerini paylaşarak hayranlarını mest etti.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, ebeveynlik heyecanını sosyal medyadaki samimi kareleriyle taçlandırmaya devam ediyor. 2024 yılında görkemli bir birliktelikle dünyaevine giren ve kısa süre sonra bebek müjdesiyle gündeme gelen ikili, şimdilerde oğulları Mylan ile geçen her anın tadını çıkarıyor. Takipçileri tarafından yakından izlenen ünlü çiftten Pamuk'un son paylaşımları, modern tarzları ve aile saadetleriyle tam not aldı.
ASANSÖR ŞIKLIĞINDAN SEVİMLİ KARELER
Sosyal medyada kısa sürede viral olan galeride, Melisa Aslı Pamuk ve eşi Yusuf Yazıcı'nın asansör aynasından verdikleri şık poz dikkat çekti. Ancak asıl ilgi odağı, 29 Ocak 2025'te dünyaya gelen ve hızla büyüyen Mylan bebek oldu.
Küçük Mylan'ın yerdeki meraklı bakışları ve annesinin kucağındaki şefkat dolu anları, takipçilerin yüreğini ısıttı.
MERAK EDİLENLER
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı ne zaman evlendi?
Ünlü oyuncu ve milli futbolcu 2024 yılında hayatlarını birleştirmiştir.
Melisa Aslı Pamuk'un oğlu Mylan ne zaman doğdu?
Çiftin ilk bebekleri Mylan, 29 Ocak 2025 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır.
Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk nerede yaşıyor?
Çift, Yusuf Yazıcı'nın kariyeri ve profesyonel hayatı gereği Avrupa ve Türkiye arasında mekik dokumaktadır.