Pop müziğin sevilen ismi Hande Ünsal, sevgilisi Serkan Balkan ile çıktığı Atina tatilini noktalayarak İstanbul'a döndü. Havalimanında objektiflere yansırken neşeli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, son günlerde magazin gündemini meşgul eden Burcu Güneş polemiğine dair sessizliğini bozdu. Ünsal, Güneş'in diğer kadın sanatçılara yönelik sert eleştirilerini "talihsiz" olarak nitelendirerek, pop camiasındaki gerilimi tırmandıracak ifadeler kullandı.
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Ünlü şarkıcı Hande Ünsal, Burcu Güneş'in fitilini ateşlediği tartışmalar hakkında yöneltilen sorulara net bir dille yanıt verdi. Kadın dayanışmasının önemine vurgu yapan Ünsal, meslektaşının üslubunu şu sözlerle eleştirdi:
"Bugünlerde kadınların birbirine destek olması gerekiyor. Gereksiz bir çıkış yaptı ve herkesten hak ettiği cevabı aldığını düşünüyorum. Bana da laf attı. Bence daha fazla konuşup kendini batırmasına gerek yok."
MAGAZİNDE "KADIN DAYANIŞMASI" ÇATLAĞI
Magazin dünyasında son yıllarda yükselen "kadın kadının yurdudur" mottosu, Burcu Güneş'in çıkışıyla yerini sert bir kutuplaşmaya bırakmış görünüyor. Hande Ünsal'ın "kendini batırmasın" çıkışı, sadece kişisel bir savunma değil, aynı zamanda camia içindeki genel huzursuzluğun da bir dışavurumu. Bu polemiğin, yeni açıklamalarla daha da büyüyeceği aşikar.
OLAYIN GEÇMİŞİ!
Geçtiğimiz günlerde Burcu Güneş, Demet Akalın'ı eleştirmiş ve magazin camiasını ikiye bölen ifadeler kullanmıştı. Burcu Güneş, meslektaşı Akalın hakkında şunları söylemişti:
"Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında"
POLEMİĞE ÜNLÜ İSİMLER DE DAHİL OLDU
İrem Derici, Bengü, Ece Seçkin gibi isimler açıklamaya yaptıkları yorumlarla sert tepki göstermiş ve Akalın'ın yanında durmuştu. Ebru Gündeş, Seda Sayan, Simge Sağın'ın da aralarında bulunduğu birçok kadın şarkıcı sosyal medya hesaplarında Demet Akalın'ın şarkılarını paylaşmış ve ünlü isme destek olmuştu.Burcu'nun Demet Akalın açıklaması ortalığı karıştırdı