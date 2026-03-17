Galatasaray forması giyen Mauro Icardi ile uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan Wanda Nara arasındaki boşanma süreci tamamlandı.
KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI
Yaklaşık bir yıl süren hukuki sürecin ardından çiftin evliliği resmi olarak sona ererken, ayrılık sonrası her iki tarafın da yaptığı paylaşımlar kamuoyunda geniş yankı buldu.
ROMANTİK POZLAR
Eski eşi Wanda Nara ile bir yılı aşkın süredir devam eden ayrılık sürecinin tamamlanmasının ardından ünlü futbolcu, China Suárez ile verdiği romantik pozları yayınladı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan kareler, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Takipçileri, "Adeta düşman çatlatıyorlar" şeklinde yorum yaptı.
BOŞANMANIN ARDINDAN TATİL
Wanda Nara da boşanmanın hemen ardından yurt dışına çıktı. Maldivler'de tatilde olduğu görülen Nara'nın, burada yeni bir isimle birlikte vakit geçirdiğine dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
YENİ BİR SÜREÇ
Bu gelişme, ayrılığın ardından Nara'nın da özel hayatında yeni bir sürece girdiği şeklinde yorumlandı.
ICARDI'DEN SERT ÇIKIŞ
Öte yandan Icardi, boşanma süreciyle ilgili yaptığı açıklamada oldukça sert ifadeler kullandı. Sürecin kendi talebiyle başladığını vurgulayan yıldız futbolcu, hakkında çıkan iddialara da tepki gösterdi.
"GERÇEK HER ZAMAN ORTAYA ÇIKAR"
İtalyan hukukuna göre ilerleyen davanın bir yıllık sürecin dolmasıyla sonuçlandığını belirten Icardi, "Gerçek her zaman ortaya çıkar"diyerek dikkat çekti.