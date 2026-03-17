Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın bir yıl süren boşanma davası İtalyan hukukuna göre tamamlandı

Yaklaşık bir yıl süren hukuki sürecin ardından çiftin evliliği resmi olarak sona ererken, ayrılık sonrası her iki tarafın da yaptığı paylaşımlar kamuoyunda geniş yankı buldu.

Icardi'nin son paylaşımı

ROMANTİK POZLAR

Eski eşi Wanda Nara ile bir yılı aşkın süredir devam eden ayrılık sürecinin tamamlanmasının ardından ünlü futbolcu, China Suárez ile verdiği romantik pozları yayınladı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan kareler, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Takipçileri, "Adeta düşman çatlatıyorlar" şeklinde yorum yaptı.