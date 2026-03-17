Icardi ve Nara'dan boşanmanın ardından romantik paylaşımlar: "Düşman çatlatıyorlar"

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki boşanma süreci resmen sona erdi. Ayrılığın ardından her iki isim de özel hayatlarına dair paylaşımlarla gündeme geldi. Icardi China Suárez ile olan romantik karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Wanda Nara ise boşanma sürecinin ardından yeni bir isimle tatile çıktı.

  • Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın bir yıl süren boşanma davası İtalyan hukukuna göre tamamlandı
  • Boşanmanın ardından Mauro Icardi, China Suárez ile romantik pozlarını sosyal medyada paylaştı
  • Wanda Nara boşanma sonrası Maldivler'e tatile gitti
  • Icardi boşanma sürecinin kendi talebiyle başladığını açıkladı
  • Çiftin boşanma haberi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi ile uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan Wanda Nara arasındaki boşanma süreci tamamlandı.

KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI

Yaklaşık bir yıl süren hukuki sürecin ardından çiftin evliliği resmi olarak sona ererken, ayrılık sonrası her iki tarafın da yaptığı paylaşımlar kamuoyunda geniş yankı buldu.

Icardi'nin son paylaşımı

ROMANTİK POZLAR

Eski eşi Wanda Nara ile bir yılı aşkın süredir devam eden ayrılık sürecinin tamamlanmasının ardından ünlü futbolcu, China Suárez ile verdiği romantik pozları yayınladı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan kareler, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Takipçileri, "Adeta düşman çatlatıyorlar" şeklinde yorum yaptı.

BOŞANMANIN ARDINDAN TATİL

Wanda Nara da boşanmanın hemen ardından yurt dışına çıktı. Maldivler'de tatilde olduğu görülen Nara'nın, burada yeni bir isimle birlikte vakit geçirdiğine dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

YENİ BİR SÜREÇ

Bu gelişme, ayrılığın ardından Nara'nın da özel hayatında yeni bir sürece girdiği şeklinde yorumlandı.

ICARDI'DEN SERT ÇIKIŞ

Öte yandan Icardi, boşanma süreciyle ilgili yaptığı açıklamada oldukça sert ifadeler kullandı. Sürecin kendi talebiyle başladığını vurgulayan yıldız futbolcu, hakkında çıkan iddialara da tepki gösterdi.

"GERÇEK HER ZAMAN ORTAYA ÇIKAR"

İtalyan hukukuna göre ilerleyen davanın bir yıllık sürecin dolmasıyla sonuçlandığını belirten Icardi, "Gerçek her zaman ortaya çıkar"diyerek dikkat çekti.

