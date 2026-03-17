Dilan Çiçek Deniz yeşil transparan bir elbise giyerek kırmızı halıda Türkiye'yi temsil etti.

Gecenin ev sahipliğini Elton John, David Furnish, Neil Patrick Harris ve David Burtka yaptı.

Dilan Çiçek Deniz, Los Angeles'ta düzenlenen Elton John AIDS Vakfı Akademi Ödülleri Partisi'ne katılan ilk ve tek Türk oyuncu oldu.

Dünya sinemasının kalbinin attığı Los Angeles'ta düzenlenen 98. Akademi Ödülleri heyecanı, görkemli yan etkinliklerle devam etti. Müzik dünyasının efsane ismi Elton John'un her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Elton John AIDS Vakfı Akademi Ödülleri Partisi", bu yıl Türkiye'den sürpriz bir ismi ağırladı.