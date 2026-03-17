Dünya sinemasının kalbinin attığı Los Angeles'ta düzenlenen 98. Akademi Ödülleri heyecanı, görkemli yan etkinliklerle devam etti. Müzik dünyasının efsane ismi Elton John'un her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Elton John AIDS Vakfı Akademi Ödülleri Partisi", bu yıl Türkiye'den sürpriz bir ismi ağırladı.
Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, West Hollywood Park'ta gerçekleşen davete katılan ilk ve tek Türk oyuncu olarak uluslararası basının dikkatini çekmeyi başardı.
Ev sahipliğini Elton John, David Furnish, Neil Patrick Harris ve David Burtka'nın üstlendiği gece, sinema ve müzik dünyasının en popüler figürlerini bir araya getirdi. Dilan Çiçek Deniz, dünya yıldızlarının boy gösterdiği kırmızı halıda Türkiye'yi temsil ederken, stiliyle dikkat çekti.
Dilan Çiçek Deniz, bu özel gece için yeşil transparan bir elbise tercih etti. Stilini, marka yüzü olduğu dünyaca ünlü mücevher markasının ışıltılı tasarımlarıyla tamamlayan oyuncu, global moda ikonları arasında boy gösterdi.
