Dilan Çiçek Deniz Oscar partisinde: Davet edilen ilk Türk oyuncu oldu!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Elton John’un geleneksel Oscar partisine Türkiye’den davet edilen ilk oyuncu unvanıyla katılarak Hollywood yıldızlarıyla bir araya geldi.

  • Dilan Çiçek Deniz, Los Angeles'ta düzenlenen Elton John AIDS Vakfı Akademi Ödülleri Partisi'ne katılan ilk ve tek Türk oyuncu oldu.
  • Etkinlik, 98. Akademi Ödülleri kapsamında West Hollywood Park'ta gerçekleştirildi.
  • Gecenin ev sahipliğini Elton John, David Furnish, Neil Patrick Harris ve David Burtka yaptı.
  • Dilan Çiçek Deniz yeşil transparan bir elbise giyerek kırmızı halıda Türkiye'yi temsil etti.
  • Oyuncu, stilini marka yüzü olduğu mücevher markasının tasarımlarıyla tamamladı.

Dünya sinemasının kalbinin attığı Los Angeles'ta düzenlenen 98. Akademi Ödülleri heyecanı, görkemli yan etkinliklerle devam etti. Müzik dünyasının efsane ismi Elton John'un her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Elton John AIDS Vakfı Akademi Ödülleri Partisi", bu yıl Türkiye'den sürpriz bir ismi ağırladı.

Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, West Hollywood Park'ta gerçekleşen davete katılan ilk ve tek Türk oyuncu olarak uluslararası basının dikkatini çekmeyi başardı.

Ev sahipliğini Elton John, David Furnish, Neil Patrick Harris ve David Burtka'nın üstlendiği gece, sinema ve müzik dünyasının en popüler figürlerini bir araya getirdi. Dilan Çiçek Deniz, dünya yıldızlarının boy gösterdiği kırmızı halıda Türkiye'yi temsil ederken, stiliyle dikkat çekti.

Dilan Çiçek Deniz, bu özel gece için yeşil transparan bir elbise tercih etti. Stilini, marka yüzü olduğu dünyaca ünlü mücevher markasının ışıltılı tasarımlarıyla tamamlayan oyuncu, global moda ikonları arasında boy gösterdi.

Dilan Çiçek Deniz hangi Oscar partisine katıldı?

Ünlü oyuncu, Elton John AIDS Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel Akademi Ödülleri izleme ve yardım partisine katılmıştır.

Dilan Çiçek Deniz partide ne giydi?

Oyuncu, yeşil renkte transparan detaylı bir elbise tercih etmiştir.

Bu davete katılan başka Türk oyuncu var mı?

Hayır, Dilan Çiçek Deniz bu organizasyona Türkiye'den davet edilen ilk ve tek oyuncu olmuştur.

