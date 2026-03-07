Emre Altuğ'un albüm lansmanında konuşan Burcu Güneş, Demet Akalın'ın sanatını ve kalitesini kendisine yakın bulmadığını belirterek büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Güneş'in, "Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum"şeklindeki ifadeleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bu polemiğe sadece hayranlar değil, pop camiasının sevilen isimleri de dahil oldu.
"DURUŞ VE KALİTE OLARAK YAKIN GÖRMÜYORUM"
Burcu Güneş, kendisine yöneltilen sorular üzerine Demet Akalın ile arasındaki farkı şu sözlerle keskinleştirdi:
"Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum, ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında"
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: "KALİTE Mİ, BAŞARI MI?"
Burcu Güneş'in "nitelik" çıkışı dijital dünyada büyük bir tartışma başlattı. İşte o kutuplaşmayı özetleyen bazı yorumlar:
"Dedi yıllardır sektörde bile olmayan"
"Burcu Güneş bir değer bunu kabul etmek lazım şimdi Türkçe pop müziğinin kült isimlerinden bir tanesi"
"Demet'in öyle bir iddiası yok zaten sanırım. Fakat beğensek de beğenmesek de 20 yıl pop listelerini alt üst etti. Geçen Alman bir kulüpte bile son şarkısı çalıyordu şok oldum"
"Kesinlikle çok doğru. Burcu Güneş muhteşem bir sese yoruma sahip. Konserlerinin açıp izleyin canlı performansı harika. Sahne de ki duruşu performansı gerçekten çok iyi. Kendisini şarkılarını çizgisinin hiç bozmadan üzerine katarak devam etti. Her türlü kaliteli bir sanatçı"
"Hiç yakıştıramadım. Durup dururken bu ne şimdi? Niye herkes Demet Akalın'a saldırıyor? Linç ediyor? Ben geçen yaz Alaçatı sahnesine gittim çok keyifliydi hatta çok yüce bir şey yaptı; vokalistine mikrofon verdi ve vokal koltuğuna oturup 2 şarkı kıza vokal yaptı. Gerçekten tevazu ve samimiyetle yaptı. Bunu asla yapmayan yüzlerce sanatçı var. Kadın egolu ve kibirli değil, kendi haline çekilmiş. Z kuşağı dinliyor seviyor diye çekemiyor insanlar bence. Çünkü güncel harika şarkılar yapıyor ister beğenin ister beğenmeyin şarkıları gayet güzel. Tamamen haset... Burcu Güneş'i severdim bu çirkin konuşmasından sonra irrite oldum"
BURCU GÜNEŞ'TEN GÜNDEM OLAN SÖZLERİNE DAİR DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!
Sözlerinin sosyal medyada infial yaratması üzerine bir açıklama daha yapan Burcu Güneş, Emre Altuğ'un lansmanında yaptığı konuşmanın sadece tek bir kişiyi hedef almadığını belirtti. Güneş, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Sevgili Emre Altuğ'un albüm lansmanına katıldım. Beni ekstra mutlu etti, hem onu görmek hem de dolu dolu bir albüme imza atması. Tekrar tebrik ediyorum. Ve tabii ki gecenin sonunda magazinci arkadaşlarımızla uzun bir röportaj gerçekleştirdik. Şu an magazinde gördüğünüz kadar değil. Ayrıca tek bir kişiyi hedef göstererek de değil. Çok uzun bir röportaj. Aslında piyasadaki arketiplere değinmeye çalıştım. İşte rap camiasından sorular soruldu, başka arkadaşlarımızın fikirleri, yorumları ile ilgili düşüncelerim soruldu. Artı tabii ki popüler kültüre hizmet edilen bu dünyanın içerisindeki belirli figürlerle ilgili sorular da soruldu. Ben de fikirlerimi, düşüncelerimi dile getirdim"Burcu Güneş'ten Demet Akalın'a olay sözler
Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu röportajda benim kendi mesleğimle ilgili, kendi yıllardır emek verdiğim alanla ilgili bana bir soru sorulduğu zaman bazı şeyleri ciddiyetsiz bir şekilde es geçerek ya da önemsiz bir konuymuş gibi konuşmak çok kendime yakıştırabildiğim bir şey değil. Çünkü bunlar gerçekten önemli konular ve bence toplumumuzda bunlardan çok fazla etkileniyor. Bence ülkemizde birtakım insanların her sektörden her konudan olabilir, bulundukları yerlere nasıl geldiklerini, neler yaptıklarını, ne kadar nitelikli olduklarını, gerçekten o yere haklarıyla gelip gelmediklerini veyahut da ne kadar emektar olduklarını hiç sorgulamadığımız bir kaos geçiriyoruz bence. Toplumsal bir kaos. Ve bu, bu döneme ait bir şey değil bence. Ben çok uzun yıllardır inanılmaz soyut bir ortam görüyorum. Hiçbir şeyin yerli yerine, hak ettiği yere konulmadığı bir durum görüyorum. Tabii ki bunu sadece kendi sektörüm için konuşmuyorum. Ama bu çok çok önemli ve tartışılması gereken bir durum bizler için"
ECE SEÇKİN'DEN HEMCİNS ÇIKIŞI: "NE KADAR AYIP"
Burcu Güneş'in açıklamalarına en sert tepkilerden biri meslektaşı Ece Seçkin'den geldi. Seçkin, Güneş'in tavrını ve muhabirlere karşı tutumunu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Herkes kendine yakışanı konuşur, ne kadar ayıp, hemcinsin başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak. Sanırım bu kafayı hiçbir zaman anlayamayacağım... Ayrıca muhabirlere neden ters ters konuşursun ki, insanlar işini yapıyor. Relax giiiiiirll, take it easy"
DOĞUŞ'TAN ESPRİLİ YAKLAŞIM: "KAVGA VAR DEDİLER GELDİK"
Müzik dünyasının deneyimli isimlerinden Doğuş ise tartışmaya daha esprili bir giriş yaptı. Sosyal medyada dönen polemiğe kayıtsız kalamayan Doğuş, Burcu Güneş'in sözlerinin altına "Kavga var dediler geldik" notunu düşerek gerilimi yakından takip ettiğini gösterdi.
ÜNLÜ İSİMLERDEN DEMET'E DESTEK PAYLAŞIMLARI
Ece Seçkin'in ardından müzik dünyasının popüler isimlerinden paylaşımlarda peş peşe geldi. Ebru Gündeş, Simge Sağın, Derya Uluğ, meslektaşları Akalın'ın şarkılarını kendi sayfalarında yayınlarken İrem Derici, Burcu Güneş'in açıklamasının yer aldığı videoya "Sus ayol" yorumunda bulundu. Bengü ise yayınladığı bir açıklamayla Akalın'a destek çıktı.
DESTEK PAYLAŞIMLARI BURCU'NUN RADARINDA!
Akalın'a gelen desteklere kayıtsız kalamayan Burcu Güneş ise sosyal medya hesabında yaptığı art arda paylaşımlarla Ebru Gündeş, Bengü, İrem Derici ve Ece Seçkin ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.
"TATLI KIZ, BOYUN KAÇ?"
Burcu Güneş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Ece Seçkin ile ilgili, "Ece Seçkin, iftarda bir soda iç... Hazımsızlığa iyi gelir. :) Üstüne 2/3 bardak kahve. Kafan açılsın. Sene kaç oldu hala çözemediğin sorunlar mı var da yoldaşların gibi yorumlarda buluşuyorsun ve kendi seviyenden bahsediyorsun... Tatlı kız, biraz derin düşün büyüklerine saygılı ol... Boyun kaç? Ürettiğin kalıcı eser sayın kaç? Hadi koş saatine bak! Bak orada... Rolexxxx Girlll Come on baby, go your way" ifadelerini kullandı.
"MAGAZİN GÜLÜ İREM DERİCİ"
Güneş, Demet Akalın'ı savunan İrem Derici'ye ise şöyle karşılık verdi:"Magazin gülü İrem Derici; sen benimle ilgili bir yerlerde yorum yaparken, adımı ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç. Ondan sonra bir besmele çek, arkasından da destur. Sen o ergen depresyonların içinde okuluna giderken ben Türkiye'nin ve dünyanın en büyük ve en iyi müzisyenleriyle albümler kaydedip, sahneye çıkıyordum. Sen o yolunu ve müziğini örnek aldığın ablalarınla aynı şeritten yoluna devam et çünkü orası sizin bölgeniz"
"BENGÜ DE KENDİ LEVEL'INI BELLİ EDİYOR"
Bengü'nün açıklamasına da kayıtsız kalmayan Güneş, "Al bir adet daha, çok yazık... Yıllardır ne çok düşmanın varmış. Hit diyor! Radyolara hediyelerle PR için her yerden çalıştıklarına, magazinel olaylarla kastırdıkları şarkılara... Bengü de kendi level'ını belli ediyor, oradan konuşuyor. Farkında mısınız? Bengü gibi sakin, tatlı kız maskesi ile gezen camiadan bir arkadaşım bile ne kadar hazımsız. Tutamamış kendini zavallı arkadaşını korumak istemiş bir zalimden :) Demet ile ilgili övgülerine, yaza yaza doyamadığı o şişirilmiş abartılan cümlelerine bakın. Bana hiç bir şey yok" diye konuştu.
Bir sonraki paylaşımında da"Farkında mısınız? Bengü gibi sakin, tatlı kız maskesi ile gezen camiadan bir arkadaşım bile ne kadar hazımsız. Tutamamış kendini zavallı arkadaşını korumak istemiş bir zalimden :)) Demet ile ilgili övgülerine, yaza yaza doyamadığı, o şişirilmiş abartılan cümlelerine bakın. Bana hiç bir şey yok. Ahahaha"ifadelerini kullandı.
"BÜYÜK SESLERDEN VE GÜZEL KADINLARDAN RAHATSIZ OLUR"
Güneş, Ebru Gündeş'in paylaşımına da şu karşılığı verdi:"Maskelerinizi bilirim hepimizin, yıllardır tanıyorum sizi, içten içe tüm kötü kalplerinizin farkındayım ve yaptıklarınızı çok iyi biliyorum. Temiz ruhluluk başka şey . Ebru Gündeş de kendisi gibi büyük seslerden, veyahut güzel kadınlardan hep böyle rahatsız olur .. Hakkını vermek istemezdi. Altındakileri kollardı. Şimdi paylaşımını attılar. İlk albümde kendisine destek vermiştim. Bazı yerlere çağırıyordu beni. Gitmiş dostluğumu sunmuş arkadaş olmuştum. 6 aylık bir aradan sonra kendisiyle havaalanında karşılaşmıştım. Konserlerimiz vardı. Koşarak yanına gittim. O ne yaptığını biliyor."
ECE SEÇKİN'DEN YANIT!
Güneş'e konser görüntüleriyle yanıt veren Seçkin,"Bakmış bana ses mes müzisyenlikten giydiremiyor "boyun kaç" diye çıkışmış. Boyu boşver, bir tane konserime gel. Gel bak bu 1.55 nasıl dozer gibi üstünden geçiyor senin :) Kadın düşmanı seni :)"ifadelerini kullandı.
LANSMANIN SAHİBİ KONUŞTU: EMRE ALTUĞ'DAN "TARZIM DEĞİL" RESTİ!
Kendi lansmanında fitili ateşlenen bu polemiğe dair sessizliğini bozan Emre Altuğ, 2. Sayfa mikrofonlarına oldukça çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Altuğ, yaşanan diyalogların seviyesinden rahatsız olduğunu şu sözlerle dile getirdi:
"Çok hoş olmamış onu söyleyeyim yeterli. Tüm konuşmalar, bugün karşıma çıkan şeyler de çok hoşuma gitmedi. Benim çok tarzım değil. Bence ne söyleyene ne cevap verenlere çok yakışmıyor. Çok hoşuma gitmedi. Gerek yok"
LANSMANDA "ROL ÇALMA" ETİĞİ
Bir sanatçının en özel günü olan albüm lansmanında, davetli bir başka sanatçının (Burcu Güneş) tamamen alakasız isimler üzerinden polemik başlatması magazin etiği açısından sınıfta kaldı. Emre Altuğ'un "Tarzım değil" diyerek hem Burcu Güneş'e hem de polemiğe dahil olanlara mesafe koyması, aslında profesyonel bir duruşun sergilenmesiydi. Bu olay, magazin dünyasında "lansman nezaketi" tartışmalarını yeniden alevlendirecek gibi görünüyor.
MÜZİK DÜNYASINDA NİTELİK Mİ NEZAKET Mİ?
Burcu Güneş'in sanat ve kalite vurgusuyla başlattığı tartışma, Ece Seçkin'in kadın dayanışması ve nezaket eleştirisiyle farklı bir boyuta evrildi. Magazin dünyası artık sadece şarkıları değil, sanatçıların birbirlerine karşı takındıkları tavrı da oyluyor. Güneş'in sektörel eleştirisi, Seçkin'in relax çıkışıyla bir üslup kavgasına dönüşmüş durumda.
Tüm bunlar olup biterken tartışmanın merkezindeki isim Demet Akalın'ın meslektaşına nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Burcu Güneş, Demet Akalın hakkında ne dedi?
Burcu Güneş, Demet Akalın'ı ne sanat ne de kalite olarak kendisine yakın görmediğini ve kendisiyle rakip olabilecek bir seviyede bulmadığını söyledi.
Burcu Güneş bu açıklamayı nerede yaptı?
Ünlü sanatçı, meslektaşı Emre Altuğ'un yeni albüm lansmanı sonrasında basın mensuplarıyla yaptığı röportaj sırasında bu ifadeleri kullandı.
Ece Seçkin, Burcu Güneş'e neden tepki gösterdi?
Ece Seçkin, Burcu Güneş'in başarılı bir hemcinsini aşağılamaya çalışmasını ayıp bulduğunu ve muhabirlere karşı ters tavır sergilemesini yanlış bulduğunu ifade etti.
Doğuş, Burcu Güneş ve Demet Akalın kavgası hakkında ne dedi?
Doğuş, sosyal medyadaki tartışmaya "Kavga var dediler geldik"şeklinde esprili bir yorumla dahil oldu.
(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)