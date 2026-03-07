Emre Altuğ'un albüm lansmanında konuşan Burcu Güneş, Demet Akalın'ın sanatını ve kalitesini kendisine yakın bulmadığını belirterek büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Güneş'in, "Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum" şeklindeki ifadeleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bu polemiğe sadece hayranlar değil, pop camiasının sevilen isimleri de dahil oldu.

"Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum, ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında"

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: "KALİTE Mİ, BAŞARI MI?"

Burcu Güneş'in "nitelik" çıkışı dijital dünyada büyük bir tartışma başlattı. İşte o kutuplaşmayı özetleyen bazı yorumlar:

"Dedi yıllardır sektörde bile olmayan"

"Burcu Güneş bir değer bunu kabul etmek lazım şimdi Türkçe pop müziğinin kült isimlerinden bir tanesi"

"Demet'in öyle bir iddiası yok zaten sanırım. Fakat beğensek de beğenmesek de 20 yıl pop listelerini alt üst etti. Geçen Alman bir kulüpte bile son şarkısı çalıyordu şok oldum"

"Kesinlikle çok doğru. Burcu Güneş muhteşem bir sese yoruma sahip. Konserlerinin açıp izleyin canlı performansı harika. Sahne de ki duruşu performansı gerçekten çok iyi. Kendisini şarkılarını çizgisinin hiç bozmadan üzerine katarak devam etti. Her türlü kaliteli bir sanatçı"

"Hiç yakıştıramadım. Durup dururken bu ne şimdi? Niye herkes Demet Akalın'a saldırıyor? Linç ediyor? Ben geçen yaz Alaçatı sahnesine gittim çok keyifliydi hatta çok yüce bir şey yaptı; vokalistine mikrofon verdi ve vokal koltuğuna oturup 2 şarkı kıza vokal yaptı. Gerçekten tevazu ve samimiyetle yaptı. Bunu asla yapmayan yüzlerce sanatçı var. Kadın egolu ve kibirli değil, kendi haline çekilmiş. Z kuşağı dinliyor seviyor diye çekemiyor insanlar bence. Çünkü güncel harika şarkılar yapıyor ister beğenin ister beğenmeyin şarkıları gayet güzel. Tamamen haset... Burcu Güneş'i severdim bu çirkin konuşmasından sonra irrite oldum"