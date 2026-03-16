Pop müziğin dünyaca ünlü yıldızlarından Katy Perry, yeni şarkısı için gerçekleştirdiği klip çekimiyle gündeme geldi.
ALEVLERİN ORTASINDA KALDIKaty Perry'nin alevler içinde kaldığı video viral oldu!
Katy Perry'nin yeni single'ı Watch It Burn için hazırlanan klipte alevlerin ortasında kaldığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı.
PERFORMANSI SIRASINDA ALEVLER YÜKSELDİ
Kamera arkası görüntülerinde sahne performansı sırasında alevlerin bir anda yükseldiği ve Perry'nin kıyafetinin tutuştuğu görüldü. Bu görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlenirken, hayranlar ünlü şarkıcı için endişe dolu yorumlar yaptı.
KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI
O anlarda set ekibinin yangın söndürme tüpleriyle hızla müdahale ettiği ve yangının kısa sürede kontrol altına alındığı görüldü. Yaşanan anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
KONTROLLÜ BİR EFEKT GÖSTERİSİ
Görüntülerin yayılmasının ardından sanatçının ekibinden açıklama geldi. Yetkililer, videoda görülen sahnenin kontrollü bir piroteknik efekt gösterisi olduğunu ve çekimlerin profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştirildiğini belirtti.
ALEV GECİKTİRİCİ ÖZEL MALZEMELER
Açıklamaya göre çekim sırasında Perry'nin kostümü alev geciktirici özel malzemelerle hazırlandı. Ayrıca set alanında profesyonel yangın güvenliği ekiplerinin hazır bulunduğu ve sahnenin çekim öncesinde defalarca prova edildiği ifade edildi.
ÇIKIŞ TARİHİ BELİRSİZ
Kariyeri boyunca renkli ve iddialı klipleriyle bilinen Katy Perry'nin bu yeni projesi de görsel şovlarıyla dikkat çekiyor. Sanatçının yeni şarkısının çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.