KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI O anlarda set ekibinin yangın söndürme tüpleriyle hızla müdahale ettiği ve yangının kısa sürede kontrol altına alındığı görüldü. Yaşanan anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

KONTROLLÜ BİR EFEKT GÖSTERİSİ Görüntülerin yayılmasının ardından sanatçının ekibinden açıklama geldi. Yetkililer, videoda görülen sahnenin kontrollü bir piroteknik efekt gösterisi olduğunu ve çekimlerin profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştirildiğini belirtti.

ALEV GECİKTİRİCİ ÖZEL MALZEMELER Açıklamaya göre çekim sırasında Perry'nin kostümü alev geciktirici özel malzemelerle hazırlandı. Ayrıca set alanında profesyonel yangın güvenliği ekiplerinin hazır bulunduğu ve sahnenin çekim öncesinde defalarca prova edildiği ifade edildi.