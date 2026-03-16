CANLI YAYIN
Geri

Serdar Ortaç’tan ebeveynlere dikkat çeken sözler: “Otoritesiz yetişen çocuklardan hiçbir şey olmaz"

Serdar Ortaç, çocuk yetiştirme konusunda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Sert bir baba figürüyle büyüdüğünü söyleyen ünlü sanatçı, otoritesiz yetiştirilen çocukların zorlandığını ifade etti. Ortaç, "Çocuklarını çok severdi ama bize karşı sertti, çok da dayağını yedim" şeklinde ifade etti.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Serdar Ortaç, anne-babaların çocuklarıyla aşırı samimi olmasına karşı çıktı.

Serdar Ortaç / Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim arşivden alınmıştır.

SERT BABA FİGÜRÜ

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre Serdar Ortaç, sert bir baba figürüyle büyüdüğünü söyledi.

Serdar Ortaç, annesi Nesrin Hanım ve babası Mehmet Bey

"ÖZELLİKLE BABA EVİN OTORİTESİDİR"

Ünlü sanatçı "Benim babam tam bir Osmanlı erkeğiydi. Çocuklarını çok severdi ama bize karşı sertti. Çok da dayağını yedim. İyi ki bize öyle davranmış, ne kadar haklı olduğunu şimdi idrak ediyorum. Otoritesiz yetişen çocuklardan hiçbir şey olmaz."şeklinde babasıyla olan ilişkisini dile getirdi.

Serdar Ortaç kimdir?
▶Serdar Ortaç, Türk pop müziğinin en tanınmış isimlerinden biridir. İstanbul'da doğup büyüyen sanatçı, yıllardır çıkardığı hit şarkılar ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

Serdar Ortaç'ın aile kökeni nedir?
▶Sanatçının babası Kırım Tatarı, annesi ise Kürt kökenlidir. Ortaç, ailesindeki bu kültürel çeşitliliğin hayata bakışını zenginleştirdiğini sık sık dile getirmiştir.

Serdar Ortaç, babası ve kardeşi

Serdar Ortaç babasıyla nasıl bir ilişkiye sahipti?
▶Ortaç, babası Mehmet Ortaç ile güçlü bir bağa sahip olduğunu belirtmiştir. 2012 yılında babasını kaybettikten sonra duyduğu üzüntüyü Ray albümünde yer alan Ne Bu Neşe adlı şarkıyla dile getirmiş ve bu parçayı babasına ithaf etmiştir.

Serdar Ortaç kiminle evliydi?
▶Serdar Ortaç, 2014 yılında İrlandalı model Chloe Loughnan ile evlenmiştir. İstanbul'da gerçekleşen düğün magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştur.

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan

Serdar Ortaç ne zaman boşandı?
▶Sanatçı, Chloe Loughnan ile 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştır. Ortaç, boşanma sürecini saygı çerçevesinde yürüttüklerini ve aralarında sevgi ile saygının devam ettiğini söylemiştir.

Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nasıl?
▶Sanatçıya 2014 yılında Multipl Skleroz (MS) teşhisi konulmuştur. Düzenli tedavi, diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri sayesinde sağlık durumunu büyük ölçüde dengede tutmayı başarmıştır.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler