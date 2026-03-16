Ünlü sanatçı, babasından fiziksel şiddet gördüğünü ve bunun kendisi için faydalı olduğunu ifade etti

Serdar Ortaç, annesi Nesrin Hanım ve babası Mehmet Bey

"ÖZELLİKLE BABA EVİN OTORİTESİDİR"

Ünlü sanatçı "Benim babam tam bir Osmanlı erkeğiydi. Çocuklarını çok severdi ama bize karşı sertti. Çok da dayağını yedim. İyi ki bize öyle davranmış, ne kadar haklı olduğunu şimdi idrak ediyorum. Otoritesiz yetişen çocuklardan hiçbir şey olmaz."şeklinde babasıyla olan ilişkisini dile getirdi.