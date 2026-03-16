Başarılı oyuncu Ebru Şahin, katıldığı televizyon programında eşi Cedi Osman hakkında yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi.
2022 yılında dünya evine giren ünlü çiftin evlilik hayatına dair detay izleyicilerin ilgisini çekti.
CEDİ OSMAN'IN TEMKİNLİ HUYU
YouTube programına konuk olan Ebru Şahin, eşinin bazı konularda oldukça temkinli olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, Cedi Osman'ın özellikle gece saatlerinde kapı ve pencereleri sürekli kontrol ettiğini anlattı.
"BİRAZ FAZLA ÜRKEK DİYEYİM"
Şahin açıklamasında, "Çok da eşimi şey yapmayayım burada ama… Yani biraz fazla ürkek diyeyim. Her akşam yatarken kapı, pencere ne varsa kontrol ediyor. Bazen kendinden bile ürküyor. Neredeyse bütün çekmeceleri kilitleyecek" ifadelerini kullandı.
"AŞKIM BEN BURADAYIM KORKMA"
Oyuncu, bu durumlarda eşini sakinleştirmeye çalıştığını da belirterek "Ben de ona 'Aşkım ben buradayım, korkma' diyerek teselli ediyorum" dedi.
ESPRİLİ BİR VİDEO PAYLAŞTI
Açıklamalarının sosyal medyada gündem olmasının ardından Ebru Şahin, eşiyle birlikte çektiği esprili bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Videoda Şahin'in"Aşkım kapıları kilitledin mi?" sorusuna Cedi Osman'ın"Camlar, kapılar hepsi kilitli. Güvendeyiz bu akşam"yanıtını verdiği görüldü.
HEM OYUNCULUĞUYLA HEM ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE
Ünlü çift, 1 Temmuz 2022'de Kuzey Makedonya'nın Ohrid şehrinde evlenmişti. Kariyerinde Hercai, İstanbullu Gelin ve Savaşçı gibi birçok yapımda rol alan Ebru Şahin, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
SIK SORULAN SORULAR
Ebru Şahin kimdir?
▶Ebru Şahin, 18 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.
Ebru Şahin oyunculuğa nasıl başladı?
▶Şahin, oyunculuk kariyerine 2016 yılında vizyona giren Kan Parası filmiyle adım atmıştır.
Ebru Şahin hangi dizilerde oynadı?
▶Başarılı oyuncu Hercai, İstanbullu Gelin, Savaşçı ve Gizli Bahçe gibi yapımlarda rol almıştır.
Ebru Şahin kiminle evli?
▶Oyuncu, milli basketbolcu Cedi Osman ile 2022 yılında evlenmiştir.