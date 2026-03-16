A.B.İ.'nin oyuncusu güzelliğiyle romana konu oldu: "Bana Türk oyuncu Afra Saraçoğlu'nun zarafetini hatırlatıyor"

ATV’nin reyting rekorları kıran A.B.İ. dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu bu kez oyunculuğuyla değil, edebiyat dünyasında aldığı ilhamla gündemde. Fransız yazar Marine Seguin’in romanında yer alan bir karakter tasvirinde ünlü oyuncuya gönderme yapıldığı ortaya çıktı. Bu detay sosyal medyada büyük ilgi gördü.

  • ATV'nin A.B.İ. dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu, Fransız edebiyatında bir romana konu oldu
  • Fransız yazar Marine Seguin, 'Hidden' adlı romanında bir karakteri Afra Saraçoğlu'na benzeterek tasvir etti
  • Yazar Marine Seguin, karakterin fiziksel özelliklerini Türk oyuncu Saraçoğlu'nun zarafetiyle ilişkilendirdi

Reyting listelerinde fırtına gibi esen A.B.İ. dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, adını bu kez edebiyat dünyasında duyurdu.

BAŞARILI PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

ATV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan A.B.İ. dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Saraçoğlu, başarılı performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

EDEBİYAT DÜNYASINA İLHAM OLDU

Genç oyuncu yalnızca ekran performansıyla değil, doğal güzelliği ve zarif duruşuyla da konuşuluyor. Bu özellikleri ise edebiyat dünyasında bir yazara ilham verdi.

GÜZELLİĞİ ROMANA KONU OLDU

Genç oyuncunun güzelliği, Fransız yazar Marine Seguin'in kaleme aldığı Hidden adlı romanda anlatıldı.

"SARAÇOĞLU'NUN ZARAFETİNİ HATIRLATIYOR"

azar bir karakter tasvirinde Afra Saraçoğlu'na gönderme yaparak,"Açık kahverengi gözleri, yuvarlak burnu ve soluk teni bana Türk oyuncu Afra Saraçoğlu'nun zarafetini hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler