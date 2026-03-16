Reyting listelerinde fırtına gibi esen A.B.İ. dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, adını bu kez edebiyat dünyasında duyurdu.
BAŞARILI PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
ATV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan A.B.İ. dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Saraçoğlu, başarılı performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
EDEBİYAT DÜNYASINA İLHAM OLDU
Genç oyuncu yalnızca ekran performansıyla değil, doğal güzelliği ve zarif duruşuyla da konuşuluyor. Bu özellikleri ise edebiyat dünyasında bir yazara ilham verdi.
GÜZELLİĞİ ROMANA KONU OLDU
Genç oyuncunun güzelliği, Fransız yazar Marine Seguin'in kaleme aldığı Hidden adlı romanda anlatıldı.
"SARAÇOĞLU'NUN ZARAFETİNİ HATIRLATIYOR"
azar bir karakter tasvirinde Afra Saraçoğlu'na gönderme yaparak,"Açık kahverengi gözleri, yuvarlak burnu ve soluk teni bana Türk oyuncu Afra Saraçoğlu'nun zarafetini hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.