Türk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay, yüksek ateş şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
TEDBİR AMAÇLI HASTANEDE
81 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun kontrol altına alınması için tedbir amaçlı hastanede gözetim altına alındığı öğrenildi.
KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE TEDAVİ ALTINDA
Gencebay'ın Zincirlikuyu'da bulunan bir hastaneye başvurduğu ve burada yapılan ilk değerlendirmelerin ardından koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındığı belirtildi.
GEREKLİ TETKİKLER YAPILDI
Usta sanatçının sağlık durumunun yakından takip edildiği ve gerekli tetkiklerin yapıldığı öğrenildi. Doktorların, tedbir amaçlı olarak Gencebay'ın hastanede bir süre daha gözlem altında tutulmasına karar verdiği ifade edildi.
EŞİ VE AİLESİ YANINDA
Öte yandan sanatçının eşi Sevim Emre ile ailesi ve yakınlarının hastanede Gencebay'ı yalnız bırakmadığı belirtildi.