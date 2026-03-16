Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı: Yüksek ateş sonrası tedavi altına alındı

Usta sanatçı Orhan Gencebay yüksek ateş şikayeti nedeniyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye yatırılan sanatçının tedavisi sürüyor. Eşi Sevim Emre ve ailesi Gencebay’ı hastanede yalnız bırakmadı.

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı: Yüksek ateş sonrası tedavi altına alındı
  • 81 yaşındaki sanatçı Orhan Gencebay, yüksek ateş şikayetiyle Zincirlikuyu'daki bir hastaneye kaldırıldı.
  • Gencebay, koronavirüs şüphesiyle tedavi ve gözlem altına alındı.
  • Doktorlar gerekli tetkikleri yaparak sanatçının sağlık durumunu yakından takip ediyor.
  • Sanatçının eşi Sevim Emre ve ailesi hastanede kendisine refakat ediyor.

Türk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay, yüksek ateş şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEDE

81 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun kontrol altına alınması için tedbir amaçlı hastanede gözetim altına alındığı öğrenildi.

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı: Yüksek ateş sonrası tedavi altına alındı-3

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE TEDAVİ ALTINDA

Gencebay'ın Zincirlikuyu'da bulunan bir hastaneye başvurduğu ve burada yapılan ilk değerlendirmelerin ardından koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındığı belirtildi.

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı: Yüksek ateş sonrası tedavi altına alındı-4

GEREKLİ TETKİKLER YAPILDI

Usta sanatçının sağlık durumunun yakından takip edildiği ve gerekli tetkiklerin yapıldığı öğrenildi. Doktorların, tedbir amaçlı olarak Gencebay'ın hastanede bir süre daha gözlem altında tutulmasına karar verdiği ifade edildi.

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı: Yüksek ateş sonrası tedavi altına alındı-5

EŞİ VE AİLESİ YANINDA

Öte yandan sanatçının eşi Sevim Emre ile ailesi ve yakınlarının hastanede Gencebay'ı yalnız bırakmadığı belirtildi.

