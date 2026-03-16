Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve projeleriyle dikkat çeken Mustafa Mert Koç, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
AŞK HAYATINI ANLATTI
Oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle tanınan Koç, aşk hayatı hakkında samimi itiraflarda bulundu.
"İLK AŞKIM YAKIN ARKADAŞIMLA EVLENDİ"
Ünlü oyuncu, ilk aşkıyla ilgili yaptığı açıklamada herkesi şaşırtan sözler sarf etti. Koç,"İlk aşkım yakın arkadaşımla evlendi" diyerek geçmişte yaşadığı bir olayı ilk kez paylaştı.
"EVLİLİK İÇİN GEÇ KALDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"
Evlilik konusundaki düşüncelerini de dile getiren oyuncu, arkadaşlarının çoğunun evlendiğini belirterek"Evlilik için geç kaldığımı düşünüyorum. Bütün arkadaşlarım evlendi" ifadelerini kullandı.
PAYLAŞIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzikle de ilgilenen Mustafa Mert Koç, özellikle son yıllarda yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
SIK SORULAN SORULAR
Mustafa Mert Koç kimdir?
▶Mustafa Mert Koç, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Atılım Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ABD'nin Los Angeles kentinde oyunculuk eğitimi almıştır.
Mustafa Mert Koç oyunculuğa nasıl başladı?
▶Koç, oyunculuk kariyerine 2014 yılında vizyona giren Kolpaçino filminde rol alarak adım atmıştır.
Mustafa Mert Koç hangi dizilerde rol aldı?
▶Oyuncu, Şahin Tepesi dizisinde Cem karakterini, Benim Adım Melek dizisinde ise Ömer karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Bir Peri Masalı dizisinde Zafer karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır.
Mustafa Mert Koç'un müzik kariyeri var mı?
▶Evet. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Koç, zaman zaman şarkı çalışmaları ve sahne performanslarıyla da gündeme gelmektedir.