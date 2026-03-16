CANLI YAYIN
Geri

Yasemin Yürük’ün zor günleri: “Baygınlık geçirecek kadar canım yanıyor”

Hepsi grubunun sevilen üyesi Yasemin Yürük, talihsiz bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Ayağını iki farklı noktadan kıran şarkıcı ameliyat geçirdi. Yürük, yaşadığı şiddetli ağrıyı “Baygınlık geçirecek kadar canım yanıyor” sözleriyle anlattı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Hepsi grubunun üyesi Yasemin Yürük, Etiler'de yürüyüş yaparken düşerek ayağını iki farklı noktadan kırdı.
  • Kaval kemiği ve fibula kemiğinde kırık tespit edilen sanatçının kaval kemiğine platin yerleştirildi.
  • Hastanede tedavisi devam eden Yürük, fizik tedaviye başladı ve walker kullanmaya başladı.
  • Bölgede yoğun ödem ve hissizlik olduğunu belirten sanatçı, damar yolundan ağrı kesici tedavisi görüyor.
  • Yürük'ün bu hafta içinde taburcu edilmesi planlanıyor.

2000'li yılların popüler müzik gruplarından Hepsi'nin sevilen üyesi Yasemin Yürük, geçirdiği talihsiz kaza sonrası hastanede tedavi görüyor.

Yasemin Yürük / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

AYAĞINI İKİ FARKLI NOKTADAN KIRDI

Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen ünlü şarkıcının ayağını iki farklı noktadan kırdığı öğrenildi.

KAVAL KEMİĞİNE PLATİN YERLEŞTİRİLDİ

Hastaneye kaldırılan Yürük'ün yapılan kontrollerinde kaval kemiği ve fibula kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Doktorlar tarafından ameliyata alınan şarkıcının kaval kemiğine platin yerleştirildi.

WALKER KULLANMAYA BAŞLADI

Tedavisi devam eden Yürük, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Fizik tedavi sürecinin başladığını belirten ünlü isim, walker kullanmaya başladığını ancak ayağına henüz tam olarak yük veremediğini söyledi.

"ÇOK AĞRIM VAR"

Bölgede yoğun ödem ve hissizlik olduğunu dile getiren Yürük, yaşadığı ağrıyı şu sözlerle anlattı:

Arkadaşlarım bir şey çekmiyorum çünkü çok ağrım var. Kaval kemiğimi kırdım, fibulayı da kırdım. Kaval kemiğimin içine platin koyuldu. Ağrıdığı için çok ciddi ağrı kesiciler kullanmam gerekiyor.

"ŞU AN DAMAR YOLUNDAN İLAÇ ALIYORUM"

Hastanede damardan ilaç aldığını söyleyen şarkıcı, kısa süre içinde taburcu edilmesinin planlandığını belirterek, "Bu hafta içinde eve geçmem gerekiyor. Şu an damar yolundan ilaç alıyorum. Onları da kesip evde birkaç hapla idare edebilmem için süreci ayarlıyoruz" dedi.

"BAYGINLIK GEÇİRECEK KADAR CANIM YANIYOR"

"Bebek adımları"ifadesini kullanan Yürük şunları söyledi:

Hala hastanedeyim. Fizik tedavi hemen başladı. Walker kullanmaya başladım. Yüklenemiyorum hala çok ciddi ödem ve hissizlik var. Ağrı kesiciler olmazsa ağrıdan baygınlık geçirecek kadar canım yanıyor. Ama inadımdan tabii ki direniyorum. En kısa zamanda toparlayacağım inşallah.

"KENDİME YENİ GELEBİLDİM"

Yürük geçen günde yaptığı paylaşımda,"Kendime yeni gelebildim. İyiyim çok şükür. Allah beterinden korusun"demişti.

