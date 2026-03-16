2000'li yılların popüler müzik gruplarından Hepsi'nin sevilen üyesi Yasemin Yürük, geçirdiği talihsiz kaza sonrası hastanede tedavi görüyor.
AYAĞINI İKİ FARKLI NOKTADAN KIRDI
Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen ünlü şarkıcının ayağını iki farklı noktadan kırdığı öğrenildi.
KAVAL KEMİĞİNE PLATİN YERLEŞTİRİLDİ
Hastaneye kaldırılan Yürük'ün yapılan kontrollerinde kaval kemiği ve fibula kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Doktorlar tarafından ameliyata alınan şarkıcının kaval kemiğine platin yerleştirildi.
WALKER KULLANMAYA BAŞLADI
Tedavisi devam eden Yürük, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Fizik tedavi sürecinin başladığını belirten ünlü isim, walker kullanmaya başladığını ancak ayağına henüz tam olarak yük veremediğini söyledi.
"ÇOK AĞRIM VAR"
Bölgede yoğun ödem ve hissizlik olduğunu dile getiren Yürük, yaşadığı ağrıyı şu sözlerle anlattı:
Arkadaşlarım bir şey çekmiyorum çünkü çok ağrım var. Kaval kemiğimi kırdım, fibulayı da kırdım. Kaval kemiğimin içine platin koyuldu. Ağrıdığı için çok ciddi ağrı kesiciler kullanmam gerekiyor.
"ŞU AN DAMAR YOLUNDAN İLAÇ ALIYORUM"
Hastanede damardan ilaç aldığını söyleyen şarkıcı, kısa süre içinde taburcu edilmesinin planlandığını belirterek, "Bu hafta içinde eve geçmem gerekiyor. Şu an damar yolundan ilaç alıyorum. Onları da kesip evde birkaç hapla idare edebilmem için süreci ayarlıyoruz" dedi.
"BAYGINLIK GEÇİRECEK KADAR CANIM YANIYOR"
"Bebek adımları"ifadesini kullanan Yürük şunları söyledi:
Hala hastanedeyim. Fizik tedavi hemen başladı. Walker kullanmaya başladım. Yüklenemiyorum hala çok ciddi ödem ve hissizlik var. Ağrı kesiciler olmazsa ağrıdan baygınlık geçirecek kadar canım yanıyor. Ama inadımdan tabii ki direniyorum. En kısa zamanda toparlayacağım inşallah.
"KENDİME YENİ GELEBİLDİM"
Yürük geçen günde yaptığı paylaşımda,"Kendime yeni gelebildim. İyiyim çok şükür. Allah beterinden korusun"demişti.