Seksenler dizisindeki performansıyla milyonların sevgisini kazanan Efe Deprem, tam iki yıl önce geçirdiği trajik motosiklet kazasıyla sanat dünyasını yasa boğmuştu.
Geride acılı bir eş ve bir kız çocuğu bırakan Deprem'in yokluğu, eşi Burcu Altın'ın sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha derinden hissedildi.
Altın, eşiyle 3 yıl önce dans ettikleri bir videoyu yayınlayarak takipçilerini hüzne boğdu. Burcu Altın, eşinin vefat yıl dönümünde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Tarif edemem hasretini""Hasretini tarif edemem"
Aynı zamanda yakın dostları Begüm Öner de"Bazı iyi kalpler çok erken ayrılıyor aramızdan. 2 yıl olmuş bile"sözleriyle Deprem'e olan özlemini dile getirdi.
MERAK EDİLENLER
Efe Deprem neden öldü?
Oyuncu, iki yıl önce geçirdiği motosiklet kazası sonucunda yaşamını yitirmiştir.
Efe Deprem Seksenler dizisinde hangi roldeydi?
Dizide 'Zafer' karakterine hayat vermekteydi.
Efe Deprem'in mezarı nerede?
Ümraniye Kısıklı Namazgah Mezarlığı'nda bulunmaktadır.