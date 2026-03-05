CANLI YAYIN
Benny Blanco eşi Selena Gomez'in bipolar hastalığını anlattı: Hafıza kaybı yaşıyor

Selena Gomez ve eşi Benny Blanco, geçtiğimiz gün katıldıkları bir podcast yayınında Gomez'in bipolar bozuklukla mücadelesini paylaşırken; Blanco, manik atak anlarında eşinin bazen olayları hatırlamadığını ve bu süreçte doğru iletişim kurmanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Benny Blanco eşi Selena Gomez'in bipolar hastalığını anlattı: Hafıza kaybı yaşıyor - 1

Ünlü şarkıcı Selena Gomez ile eşi Benny Blanco, konuk oldukları son podcast programında bipolar bozukluğun günlük yaşam üzerindeki etkilerini samimiyetle anlattı. Gomez, teşhis öncesi yaşadığı tutarsızlıkların yerini artık farkındalığa bıraktığını söylerken, Blanco ise manik dönemlerde eşinin yaşadığı hafıza boşluklarına ve bu anlarda sessiz kalmanın teknik gerekliliğine dikkat çekti.

Benny Blanco eşi Selena Gomez'in bipolar hastalığını anlattı: Hafıza kaybı yaşıyor - 2

SELENA GOMEZ BİPOLAR BOZUKLUKLA MÜCADELESİNİ ANLATTI

Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, yıllardır kamuoyu önünde açık yüreklilikle paylaştığı ruh sağlığı yolculuğuna dair çarpıcı detaylar vermeye devam ediyor. 2020 yılında bipolar bozukluk teşhisi aldığını duyuran şarkıcı, katıldığı son podcast yayınında hastalığın pençesindeyken yaşadıklarını ve eşi Benny Blanco'nun bu süreçteki kritik rolünü ilk kez bu kadar net ifadelerle özetledi.

Benny Blanco eşi Selena Gomez'in bipolar hastalığını anlattı: Hafıza kaybı yaşıyor - 3

📊 SÜREÇ VE TEŞHİS

KriterDetaylar
Teşhis Yılı2020 (İlk kez açıklandı)
Tedavi Geçmişi4 farklı rehabilitasyon merkezi ve çok sayıda terapist
Atak Yönetimiİlaç tedavisi ve sıcaklık (soğuk su/ısıtıcı) kullanımı
Eş DesteğiBenny Blanco'nun manik anlardaki doğru iletişim stratejisi
Benny Blanco eşi Selena Gomez'in bipolar hastalığını anlattı: Hafıza kaybı yaşıyor - 4

🎙️ "ATAK ANLARINI HATIRLAMIYORUM"

Selena Gomez, yakın arkadaşları Lil Dicky ve Kristin Batalucco'nun podcast yayınına katılarak samimi açıklamalarda bulundu. Teşhis sürecini "çok karmaşık" olarak tanımlayan Gomez, bu yolda birçok rehabilitasyon deneyimi yaşadığını ifade etti.

Eşi Benny Blanco ise sürecin dışarıdan görünen yüzüne dair çarpıcı bir tespitte bulundu:

  • Gomez bazen şiddetli mani anları yaşıyor ve o esnada ne olup bittiğini kavrayamıyor.

  • Blanco, "Bunu ancak sonradan fark etmeye başlıyor; hatta bazen o anları hiç hatırlamıyor" diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

  • Atak anındaki biriyle bu durumu o an konuşmanın "teknik olarak" yanlış olduğunu ve sabırlı olunması gerektiğini belirtti.

Benny Blanco eşi Selena Gomez'in bipolar hastalığını anlattı: Hafıza kaybı yaşıyor - 5

SICAKLIK VE İLAÇ TEDAVİSİNİN GÜCÜ

Gomez, 2018 yılında yaşadığı ve basına yansıyan sinir krizinin ardından teşhis almasının kendisine bir özgürlük alanı tanıdığını savundu. Teşhis konulmadan önce kendi tepkilerini "tutarsız" bulduğunu belirten yıldız, artık olayları anlamlandırabildiğini söyledi.

Gomez iyileşme sürecinde şu yöntemleri kullanıyor:

  • İlaç Tedavisi: Düzenli ilaç kullanımıyla hayatını stabilize ediyor.

  • Sıcaklık Terapisi: İhtiyaca göre soğuk su veya elektrikli ısıtıcılar kullanarak rahatlama sağlıyor.

  • Öz Farkındalık: Atakları olduğu gibi tanıması, onları daha hızlı tespit etmesine yardımcı oluyor.

Benny Blanco eşi Selena Gomez'in bipolar hastalığını anlattı: Hafıza kaybı yaşıyor - 6

❓ MERAK EDİLENLER

Selena Gomez'e ne zaman bipolar teşhisi konuldu?

Gomez, 2018'deki sinir krizinden sonra ilk kez 2020 yılında bipolar bozukluk teşhisi aldığını kamuoyuna açıkladı.

Benny Blanco, eşinin manik atakları hakkında ne dedi?

Blanco, Gomez'in manik dönemlerde bazen ne yaşadığını hatırlamadığını ve bu anlarda kişiyle bu durumu konuşmanın teknik olarak doğru olmadığını belirtti.

Bipolar bozukluk atakları hava durumundan etkilenir mi?

Evet, bipolar bozukluk ataklarının hava sıcaklığı ve mevsimsel değişimlere göre farklılık gösterebildiği bilinmektedir.

Benny Blanco eşi Selena Gomez'in bipolar hastalığını anlattı: Hafıza kaybı yaşıyor - 7

Selena Gomez ve Benny Blanco hangi podcast yayınında konuştu?

İkili, geçtiğimiz gün Gomez'in yakın arkadaşları Lil Dicky ve Kristin Batalucco tarafından hazırlanan podcast programına konuk olarak bipolar bozukluk süreçlerini paylaştı.

Benny Blanco, Selena Gomez'in manik atakları hakkında ne dedi?

Blanco, Gomez'in manik anlarda bazen ne yaşadığını hatırlamadığını ve bu durumun çok hassas olduğunu, kişi o ruh halindeyken onunla bu konuyu konuşmamanız gerektiğini belirtti.

Selena Gomez bipolar teşhisi hakkında ne düşünüyor

? Gomez, teşhis konulmasının kendisine hayatı özgürce yaşama imkanı verdiğini, olaylara verdiği tepkileri anlamasına yardımcı olduğunu ve bu durumdan artık utanmadığını ifade etti.

Benny Blanco eşi Selena Gomez'in bipolar hastalığını anlattı: Hafıza kaybı yaşıyor - 8

Selena Gomez bipolar ataklarıyla nasıl baş ediyor?

Ünlü şarkıcı, düzenli ilaç tedavisinin yanı sıra vücut ısısını değiştiren yöntemler (soğuk su veya elektrikli ısıtıcılar) kullanarak rahatlama sağladığını açıkladı.

Selena Gomez kaç kez rehabilitasyon merkezine gitti?

Gomez, bipolar bozukluk teşhis ve tedavi süreci boyunca toplamda dört farklı rehabilitasyon merkezinden geçtiğini belirtti.

Hava sıcaklığı bipolar bozukluğu etkiler mi?

Evet, bipolar bozukluk ataklarının hava sıcaklığına ve mevsimsel değişimlere bağlı olarak farklılık gösterebildiği bilinmektedir.

Benny Blanco eşi Selena Gomez'in bipolar hastalığını anlattı: Hafıza kaybı yaşıyor - 9

