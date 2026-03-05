Selena Gomez ve Benny Blanco hangi podcast yayınında konuştu?

İkili, geçtiğimiz gün Gomez'in yakın arkadaşları Lil Dicky ve Kristin Batalucco tarafından hazırlanan podcast programına konuk olarak bipolar bozukluk süreçlerini paylaştı.

Benny Blanco, Selena Gomez'in manik atakları hakkında ne dedi?

Blanco, Gomez'in manik anlarda bazen ne yaşadığını hatırlamadığını ve bu durumun çok hassas olduğunu, kişi o ruh halindeyken onunla bu konuyu konuşmamanız gerektiğini belirtti.

Selena Gomez bipolar teşhisi hakkında ne düşünüyor

? Gomez, teşhis konulmasının kendisine hayatı özgürce yaşama imkanı verdiğini, olaylara verdiği tepkileri anlamasına yardımcı olduğunu ve bu durumdan artık utanmadığını ifade etti.