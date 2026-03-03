Rabia Soytürk cenazeye neden makyajlı gitti? İbrahim Yıldız'ın vefatı sonrası tepki çeken fotoğrafa ilk açıklama

RABİA SOYTÜRK'ÜN TEPKİ ÇEKEN OLAYLARA YANITI

Oyuncu, gelen eleştirilere karşı şu açıklamayı yaptı: "Biraz kötü şeyler yazıldı, çizildi. Bunları konuşmak hiç iç acıcı değil ama bazı şeyleri galiba söylemek gerekiyor anlatmak gerekiyor ki… ben evet cenazeye gittim, benim rol arkadaşımdı kendisi çok sevdiğim bir kalpti. Elbette üzüldük elbette ateş düştüğü yeri yakıyor elbette ailesinin yaşadığımı anlamıyor hissedemiyoruz o ayrı ama bizlerde üzülüyoruz. Yok makyajlı gitti öyle oldu böyle oldu. Bunlar gerçekten can sıkıcı arkadaşlar. Set aramda yarım saatlik yemek aramda koştur koştur cenazeye katıldım. Kostümümle, saçımla, makyajımla. Mecbur o şekilde gelip sahneye döndüm"