Rabia Soytürk cenazeye neden makyajlı gitti? İbrahim Yıldız'ın vefatı sonrası tepki çeken fotoğrafa ilk açıklama
Genç oyuncu Rabia Soytürk, hayatını kaybeden rol arkadaşı İbrahim Yıldız'ın cenazesine makyajlı katılması ve bir gün sonra gülen fotoğraf paylaşmasına gelen tepkilere yanıt verdi.
- Rabia Soytürk, Duy Beni dizisinin oyuncusu İbrahim Yıldız'ın cenazesine makyajlı katılması ve ertesi gün sosyal medyadan gülen fotoğraf paylaşması nedeniyle eleştiri aldı.
- İbrahim Yıldız 6 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra 27 yaşında vefat etti.
- Soytürk, cenaze törenine set arasında yarım saatlik yemek molasında kostümü, saçı ve makyajıyla geldiğini ve sahneye döndüğünü açıkladı.
- Oyuncu, sosyal medya hesabının kendileri tarafından yönetilmediğini ve oradan para kazandıklarını belirtti.
- Soytürk, kimsenin acı eşiğinin sosyal medya paylaşımları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.
Duy Beni dizisindeki rol arkadaşı İbrahim Yıldız'ın (27) vefatının ardından düzenlenen cenaze törenine katılan Rabia Soytürk, görüntüsü ve sosyal medya hamleleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.
6 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yıldız'ın vefatı sonrası düzenlenen törene makyajlı katılması ve sonrasındaki paylaşımıyla tepki çeken Soytürk, bu durumun set yoğunluğundan kaynaklandığını belirtti.
Rabia Soytürk eleştirilere noktayı koydu
"O HESABI BİZ YÖNETMİYORUZ"
Cenazeden bir gün sonra paylaştığı gülen fotoğraf nedeniyle eleştirilen Soytürk, sosyal medya hesabının yönetimiyle ilgili profesyonel bir işleyiş olduğunu ifade etti. Genç oyuncu, acı eşiğinin bu paylaşımlar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak, sosyal medyadaki ticari ve profesyonel zorunluluklara dikkat çekti.
RABİA SOYTÜRK'ÜN TEPKİ ÇEKEN OLAYLARA YANITI
Oyuncu, gelen eleştirilere karşı şu açıklamayı yaptı: "Biraz kötü şeyler yazıldı, çizildi. Bunları konuşmak hiç iç acıcı değil ama bazı şeyleri galiba söylemek gerekiyor anlatmak gerekiyor ki… ben evet cenazeye gittim, benim rol arkadaşımdı kendisi çok sevdiğim bir kalpti. Elbette üzüldük elbette ateş düştüğü yeri yakıyor elbette ailesinin yaşadığımı anlamıyor hissedemiyoruz o ayrı ama bizlerde üzülüyoruz. Yok makyajlı gitti öyle oldu böyle oldu. Bunlar gerçekten can sıkıcı arkadaşlar. Set aramda yarım saatlik yemek aramda koştur koştur cenazeye katıldım. Kostümümle, saçımla, makyajımla. Mecbur o şekilde gelip sahneye döndüm"
Sosyal medya paylaşımıyla ilgili de şunları söyledi: "Ekstra olarak o gün o fotoğrafı paylaşmış olmam bazen o sosyal medya hesabını biz yönetmiyoruz ve oradan da para kazanıyoruz. Nasıl dizi gününü değiştiremiyorsak bazı şeylerin paylaşımını da değiştiremiyoruz. Bu kimsenin acı eşiğini değerlendirme yorumunu kimseye vermemesi gerekiyor diye düşünüyorum."