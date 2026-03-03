Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i ilk TAKVİM'e anlattı: Melek Baykal "tokat" iddiasını mahkemeye taşıdı
2008–2012 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinin oyuncuları arasında yıllar sonra patlak veren gerilim yargıya taşındı. Dizide “Ali Kemal” karakterini canlandıran Ateş Fatih Uçan’ın Takvim.com.tr’ye yaptığı çok özel açıklamalarda, rol arkadaşı Melek Baykal’ın, dizide kızını oynayan Zeynep Dörtkardeşler’e sette rol dışı tokat attığını iddia etmesi ortalığı karıştırdı. Uçan’ın “Melek Abla sinirlendi, küt diye bir tane tokat vurdu” sözleri gündeme bomba gibi düşerken, Baykal cephesi iddiaları “iftira ve kişilik haklarına saldırı” olarak nitelendirdi ve suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
2008 - 2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı dizisinin oyuncuları arasında yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.
Dizide Ali Kemal karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan'ın ilk kez Takvim.com.tr'de açıkladığı "Melek Abla bir yerde sinirlendi, küt diye bir tane tokat vurdu."sözleri Melek Baykal'ı harekete geçirdi. Baykal söz konusu ifadeleri yalanlayarak, Uçan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
İki oyuncu arasındaki gerilim ilk Melek Baykal'ın diziyle ilgili "Akasya Durağı' çok sevdiğim bir iş değildi. Çok kısa çalıştım ben orada. Sonra rahmetli Türker (İnanoğlu) Bey'den affımı istemiştim" sözleriyle başladı. Bu sözler üzerine dizide "Ali Kemal" karakterini canlandıran Ateş Fatih Uçan'dan dikkat çeken bir çıkış gelmişti.
"İYİ Kİ KISA DÖNEM KALDINIZ"
Uçan,"Melek Baykal Hanım ben gayet iyi biliyorum neden sevmediğinizi. Çünkü hikaye sizi sevmedi. Ve dublaj istediniz biz de karşı çıktık. Çünkü siz hep dublaja alışıksınız. Duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız" ifadelerini kullanmıştı.
DAVANIN FİTİLİ TAKVİM.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMALARDAN ATEŞLENDİ
Bu sözler sonrası Ateş Fatih Uçan, Takvim.com.tr'den Ebru Bektaş'a verdiği özel röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uçan Melek Baykal'ın, dizide kızını oynayan Zeynep Dörtkardeşler'e sert bir tokat attığını şu sözlerle iddia etmişti:
"Melek Abla bir yerde sinirlendi, küt diye bir tane tokat vurdu. Sette herkes şahit. Çok da sağlam vurdu, herkes susup oraya baktı. Bağırdı çağırdı. Zeynep'in yüzü kızarmıştı. Bu olay tamamen rol dışıydı. Ben 'Bu ne ya, böyle bir şey olabilir mi?' dedim. Zeynep o olayda saygı duyduğu için çok da bir şey demedi ama bana yapılsaydı ben gerçekten karşı çıkardım."
"İFTİRA VE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI"
Bu açıklamaların ardından Melek Baykal cephesinden yanıt gecikmedi. Ünlü oyuncu, menajeri Selçuk Kaya aracılığıyla yaptığı açıklamada, kendisi hakkında ortaya atılan tokat iddiasını kesin bir dille yalanladı:
Değerli oyuncumuz Melek Baykal hakkında ortaya atılan 'Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attı' iddiası tamamen gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir yalandır. Bu iddiayı kamuoyuna taşıyan Ateş Fatih Uçan'ın beyanları gerçeği yansıtmamakta olup, açıkça iftira ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaktadır.
Açıklamada, Baykal ile Zeynep Dörtkardeşler'in düzenli olarak görüştüğü ve aralarındaki ilişkinin sevgi ve saygıya dayalı olduğu vurgulandı. Geçtiğimiz hafta Baykal'ın sahnede olduğu "Konken Partisi" adlı tiyatro oyununda kuliste bir araya geldikleri de belirtildi.
Hukuki sürecin başlatıldığı duyurusunda ise şu ifadeler yer aldı:
Gerçek dışı beyanların ısrarla ve sistematik biçimde tekrar edilmesi, açık bir itibarsızlaştırma kampanyası niteliğindedir ve iyi niyetle açıklanamaz. Sanatçımıza yönelik bu bilinçli ve itibar zedeleyici girişim hakkında, Avukatımız Bilal Küçükşengün aracılığıyla hukuki süreç derhal başlatılmıştır. Manevi tazminat davası başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli tüm hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır. Hiç kimsenin, yılların emeğiyle inşa edilmiş mesleki saygınlığı ve kamuoyu nezdindeki güçlü itibarı, yalan ve iftira yoluyla hedef almasına izin vermeyeceğimizi açıkça beyan ederiz.
Zeynep Dörtkardeşler de sosyal medya hesabından Baykal'a destek verdi. Paylaşımında şu sözlere yer verdi:
16 yaşında girdiğim bu meslekte bana hem abla, hem anne, hem de hoca olan benim Melek ablam… Daha geçen hafta oyununu izlemeye geldiğimde ne güzel sarıldık. Seni ve bana kattıklarını çok iyi biliyorum. Hissettiğim tek duygu, sonsuz minnettarlık… Sana söyleyeceğim tek şey teşekkürler hocam. Her zaman yanında ve arkandayım; gerisi teferruattır.