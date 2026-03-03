Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i ilk TAKVİM'e anlattı: Melek Baykal "tokat" iddiasını mahkemeye taşıdı

DAVANIN FİTİLİ TAKVİM.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMALARDAN ATEŞLENDİ

Bu sözler sonrası Ateş Fatih Uçan, Takvim.com.tr'den Ebru Bektaş'a verdiği özel röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uçan Melek Baykal'ın, dizide kızını oynayan Zeynep Dörtkardeşler'e sert bir tokat attığını şu sözlerle iddia etmişti:

"Melek Abla bir yerde sinirlendi, küt diye bir tane tokat vurdu. Sette herkes şahit. Çok da sağlam vurdu, herkes susup oraya baktı. Bağırdı çağırdı. Zeynep'in yüzü kızarmıştı. Bu olay tamamen rol dışıydı. Ben 'Bu ne ya, böyle bir şey olabilir mi?' dedim. Zeynep o olayda saygı duyduğu için çok da bir şey demedi ama bana yapılsaydı ben gerçekten karşı çıkardım."