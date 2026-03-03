Demet Akalın'dan Dubai paylaşımı: Tatil dönüşü korku dolu açıklama
Orta Doğu’da savaş tüm şiddetiyle devam ederken tatil için Dubai’yi seçen ünlü isimler yaşadıkları korkuyu sosyal medyada dile getirdi. Dubai tatilinden dönen ünlü şarkıcı Demet Akalın, patlamaların ardından yaşadığı büyük şoku Instagram hesabından paylaştı.
Hızlı Özet Göster
- İran'ın Körfez bölgesine yönelik saldırılarının ardından Dubai'de bulunan Türk vatandaşları tedirgin oldu.
- Demet Akalın, ailesiyle birlikte geçen hafta Dubai'de tatil yaptıktan sonra saldırıların başlamasıyla 'verilmiş sadakamız varmış' diyerek şükretti.
- Dubai'ye yerleşen Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar, patlamaların seslerini duyduklarını ancak evlerine uzak bir noktada gerçekleştiğini belirtti.
- Alkoçlar, ailece iyi olduklarını ve şu an için doğrudan bir tehlike yaşamadıklarını ifade etti.
ABD, İsrail ve İran hattında başlayan savaş, Orta Doğu'yu bir anda ateş çemberine çevirdi. İran'ın Körfez bölgesine yönelik saldırılarının ardından gözler bölgedeki Türk vatandaşlarına çevrildi. Geçtiğimiz hafta ailesiyle birlikte Dubai'de tatil yapan Demet Akalın, saldırı haberlerini alır almaz "Verilmiş sadakamız varmış"diyerek şükretti.
"KAFAYI ÜŞÜTÜRDÜM!"
Tatilden döndükten hemen sonra bölgede çıkan savaşla sarsılan Akalın, kızı Hira ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak içini döktü. Ünlü şarkıcı, eğer tatil planını bir hafta sonraya erteleseydi füzelerin ortasında kalacağını belirterek; "Geçen hafta bugün Dubai! Verilmiş sadakamız varmış. Kafayı üşütürdüm herhalde kalsaydım orada" ifadelerini kullandı. Akalın'ın bu sözleri, yaşanan korkunun boyutunu gözler önüne serdi.
NESLİŞAH ALKOÇLAR: "SESLERİ DUYDUK"
Dubai'ye yerleşen ve orada yaşayan Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçla da yaşanan gelişmelere dair açıklamada bulundu.
Patlamaların evlerine oldukça uzak bir noktada gerçekleştiğini dile getiren Alkoçlar, saldırıların ardından durumlarına ilişkin bilgi vererek ailece iyi olduklarını ve şu an için doğrudan bir tehlike yaşamadıklarını ifade etti.
Neslişah Alkoçlar, şu ifadeleri kullandı: "Patlamalar evimize çok yakın bir yerde olmadı. Ama sesleri tabii ki duyduk. Korktuk ama şu anda her şey yolunda. Çok şükür iyiyiz. Kardeşim Aslışah ve ailesi de iyi"
NE OLMUŞTU?
Engin Altan Düzyatan, daha önce Dubai'ye yerleşme kararlarıyla ilgili konuşmuştu. Çocuklarının dil eğitimi ve uluslararası bir çevre edinmesi için bu kararı aldıklarını belirterek "Ben git-gel yapıyorum ama çocuklar orada okula başladı. Daha iyi dil eğitimi alsınlar, uluslararası arkadaşları olsun. Onların ileride çok katkısı olacağını düşünüyoruz. Okulları bitince de gelsinler memleketlerinde hizmetlerine devam etsinler"demişti.