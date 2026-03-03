Melek Baykal’dan tokat iddialarına sert yanıt: Hukuki süreç başlatıldı

Zeynep Dörtkardeşler

Zeynep Dörtkardeşler de sosyal medya hesabından Baykal'a destek verdi. Paylaşımında şu sözlere yer verdi:

16 yaşında girdiğim bu meslekte bana hem abla, hem anne, hem de hoca olan benim Melek ablam… Daha geçen hafta oyununu izlemeye geldiğimde ne güzel sarıldık. Seni ve bana kattıklarını çok iyi biliyorum. Hissettiğim tek duygu, sonsuz minnettarlık… Sana söyleyeceğim tek şey teşekkürler hocam. Her zaman yanında ve arkandayım; gerisi teferruattır.

