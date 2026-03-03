Melek Baykal’dan tokat iddialarına sert yanıt: Hukuki süreç başlatıldı
Melek Baykal, “Akasya Durağı” setinde rol arkadaşı Zeynep Dörtkardeşler’e tokat attığı iddialarını yalanladı. Baykal, kendisi hakkında açıklamalarda bulunan Ateş Fatih Uçan hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu. Zeynep Dörtkardeşler ise iddialara ilişkin "Her zaman yanında ve arkandayım; gerisi teferruattır." şeklinde konuştu.
- Akasya Durağı dizisinin yıldızı Melek Baykal'ın diziyi sevmediğini açıklaması üzerine eski oyuncu Ateş Fatih Uçan ile aralarında tartışma yaşandı
- Ateş Fatih Uçan, Melek Baykal'ın dublaj istediğini ve hikayenin onu sevmediğini iddia etti
- Melek Baykal'ın menajeri Selçuk Kaya, Zeynep Dörtkardeşler'e tokat atıldığı iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı
- Baykal'ın avukatı Bilal Küçükşengün aracılığıyla hukuki süreç başlatıldığı duyuruldu
- Zeynep Dörtkardeşler sosyal medyadan Melek Baykal'a destek mesajı paylaştı
2008 - 2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceği iddiaları gündeme gelirken, dizide "Taksici Melahat" karakterine hayat veren Melek Baykal'ın açıklamaları tartışma yarattı.
"ÇOK SEVDİĞİM BİR İŞ DEĞİLDİ"
Baykal'ın, diziyle ilgili "Akasya Durağı' çok sevdiğim bir iş değildi. Çok kısa çalıştım ben orada. Sonra rahmetli Türker (İnanoğlu) Bey'den affımı istemiştim" sözleri sonrası, dizide "Ali Kemal" karakterini canlandıran Ateş Fatih Uçan'dan dikkat çeken bir çıkış gelmişti.
"İYİ Kİ KISA DÖNEM KALDINIZ"
Uçan,"Melek Baykal Hanım ben gayet iyi biliyorum neden sevmediğinizi. Çünkü hikaye sizi sevmedi. Ve dublaj istediniz biz de karşı çıktık. Çünkü siz hep dublaja alışıksınız. Duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız" ifadelerini kullanmıştı.
"İFTİRA VE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI"
Bu açıklamaların ardından Melek Baykal cephesinden yanıt gecikmedi. Ünlü oyuncu, menajeri Selçuk Kaya aracılığıyla yaptığı açıklamada, kendisi hakkında ortaya atılan tokat iddiasını kesin bir dille yalanladı:
Değerli oyuncumuz Melek Baykal hakkında ortaya atılan 'Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attı' iddiası tamamen gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir yalandır. Bu iddiayı kamuoyuna taşıyan Ateş Fatih Uçan'ın beyanları gerçeği yansıtmamakta olup, açıkça iftira ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaktadır.
Açıklamada, Baykal ile Zeynep Dörtkardeşler'in düzenli olarak görüştüğü ve aralarındaki ilişkinin sevgi ve saygıya dayalı olduğu vurgulandı. Geçtiğimiz hafta Baykal'ın sahnede olduğu "Konken Partisi" adlı tiyatro oyununda kuliste bir araya geldikleri de belirtildi.
Hukuki sürecin başlatıldığı duyurusunda ise şu ifadeler yer aldı:
Gerçek dışı beyanların ısrarla ve sistematik biçimde tekrar edilmesi, açık bir itibarsızlaştırma kampanyası niteliğindedir ve iyi niyetle açıklanamaz. Sanatçımıza yönelik bu bilinçli ve itibar zedeleyici girişim hakkında, Avukatımız Bilal Küçükşengün aracılığıyla hukuki süreç derhal başlatılmıştır. Manevi tazminat davası başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli tüm hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır. Hiç kimsenin, yılların emeğiyle inşa edilmiş mesleki saygınlığı ve kamuoyu nezdindeki güçlü itibarı, yalan ve iftira yoluyla hedef almasına izin vermeyeceğimizi açıkça beyan ederiz.
Zeynep Dörtkardeşler de sosyal medya hesabından Baykal'a destek verdi. Paylaşımında şu sözlere yer verdi:
16 yaşında girdiğim bu meslekte bana hem abla, hem anne, hem de hoca olan benim Melek ablam… Daha geçen hafta oyununu izlemeye geldiğimde ne güzel sarıldık. Seni ve bana kattıklarını çok iyi biliyorum. Hissettiğim tek duygu, sonsuz minnettarlık… Sana söyleyeceğim tek şey teşekkürler hocam. Her zaman yanında ve arkandayım; gerisi teferruattır.