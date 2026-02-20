Akasya Durağı setinde tokat krizi: Dizinin Ali Kemal'i Melek Baykal hakkında "küt diye vurdu" diyerek açıkladı

"SENARYOYU OKUDUNUZ NEDEN DEVAM ETTİNİZ?"

Melek Abla "Bu işi dublaj yapsak daha iyi değil mi, işte bilmem ne" falan dedi. Zeki Abi "Olmaz" dedi "Ya dublaj gitmez." Levent Abi de aynı şeyi söyledi. İşte Cezmi Abi falan herkes dublaja karşıydı şahsen ben de. Neden? Çünkü tiyatrocuysan sen zaten dizilerde dublaja karşı olman lazım. Bir dizide dublaj oynamanın sebebi nedir? Duyguyu veremedikten sonra seyirciye...

Madem iş kötüydü senaryoyu okudunuz neden beğendiniz devam ettiniz? Ben burada Melek Baykal ile ilgili bir şey söylemiyorum. Ben sadece işe yapılan karalamadan dolayı çok sinirliyim. Yani kaç bölüm oynamışsın, dublaj istemişsin."dedi.