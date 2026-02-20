Akasya Durağı setinde tokat krizi: Dizinin Ali Kemal'i Melek Baykal hakkında "küt diye vurdu" diyerek açıkladı
Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan, Takvim.com.tr editörü Ebru Bektaş'a verdiği özel röportajda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dizinin yeniden çekileceği iddialarına "Bana teklif gelmedi" diyerek noktayı koyan Uçan, Melek Baykal'ın "Sevdiğim bir iş değildi" sözlerine sert tepki gösterdi. Uçan, "Benim sözüm şahsına değil, söylediği kelimeye" derken, diziden ekmek yiyen yüzlerce insan olduğunu vurguladı. Öte yandan Uçan, Akasya Durağı'nın setinde Melek Baykal'ın, kızı rolünde oynayan Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attığını iddia etti.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: