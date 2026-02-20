PODCAST CANLI YAYIN

Akasya Durağı setinde tokat krizi: Dizinin Ali Kemal'i Melek Baykal hakkında "küt diye vurdu" diyerek açıkladı

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan, Takvim.com.tr editörü Ebru Bektaş'a verdiği özel röportajda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dizinin yeniden çekileceği iddialarına "Bana teklif gelmedi" diyerek noktayı koyan Uçan, Melek Baykal'ın "Sevdiğim bir iş değildi" sözlerine sert tepki gösterdi. Uçan, "Benim sözüm şahsına değil, söylediği kelimeye" derken, diziden ekmek yiyen yüzlerce insan olduğunu vurguladı. Öte yandan Uçan, Akasya Durağı'nın setinde Melek Baykal'ın, kızı rolünde oynayan Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attığını iddia etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Akasya Durağı setinde tokat krizi: Dizinin Ali Kemal'i Melek Baykal hakkında "küt diye vurdu" diyerek açıkladı - 1

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan, Takvim.com.tr'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hem dizinin yeniden çekileceği iddialarına açıklık getiren hem de Melek Baykal'ın "Sevdiğim bir iş değildi" sözlerine sert tepki gösteren Uçan, yıllar sonra set arkasına dair dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Akasya Durağı setinde tokat krizi: Dizinin Ali Kemal'i Melek Baykal hakkında "küt diye vurdu" diyerek açıkladı - 2

AKASYA DURAĞI SETİNDE TOKAT KRİZİ: İLK KEZ TAKVİM'E AÇIKLADI

Uçan, set ortamında yaşanan ve bugüne kadar gizli kalan bir "tokat" olayını ilk kez Takvim.com.tr'ye açıkladı. Melek Baykal'ın, dizide kızını oynayan Zeynep Dörtkardeşler'e sert bir tokat attığını iddia etti.

Akasya Durağı setinde tokat krizi: Dizinin Ali Kemal'i Melek Baykal hakkında "küt diye vurdu" diyerek açıkladı - 3

"ZEYNEP'İN YÜZÜ KIZARMIŞTI"

Akasya Durağı dizisinde Ali Kemal karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan, Zeynep Dörtkardeşler'in sektörden soğuduğunu beliterek olayı şu sözlerle anlattı:

"Melek Abla bir yerde sinirlendi, küt diye bir tane tokat vurdu. Sette herkes şahit. Çok da sağlam vurdu, herkes susup oraya baktı. Bağırdı çağırdı. Zeynep'in yüzü kızarmıştı. Bu olay tamamen rol dışıydı. Ben 'Bu ne ya, böyle bir şey olabilir mi?' dedim. Zeynep o olayda saygı duyduğu için çok da bir şey demedi ama bana yapılsaydı ben gerçekten karşı çıkardım."

Akasya Durağı setinde tokat krizi: Dizinin Ali Kemal'i Melek Baykal hakkında "küt diye vurdu" diyerek açıkladı - 4

"PARAYI ALANA KADAR İYİYDİ, ŞİMDİ Mİ KÖTÜ OLDU?"
Melek Baykal'ın "Akasya Durağı sevdiğim bir iş değildi" açıklamasına çok sinirlendiğini belirten Uçan, eleştirinin dozunu artırdı:
"Özür dilerim kimseye yalakalık yapmadığım için. Melek Abla saygıdeğer bir insandır ama benim için bir üstat değildir. Üstat dediğin tiplemeye girer; Zeki Alasya, Levent Ülgen, Cezmi Baskın gibi... 14 sene geçmiş, bu işten ekmek yemişsin, YouTube'da hala editleri yapılıyor, Zeki Alasya 5 sezon oynamış. Parayı alıncaya kadar iyiydi de 14 sene sonra mı işi karalamak aklına geldi? Dublaj oynamanın sebebi nedir? Duyguyu veremedikten sonra seyirciye...

Akasya Durağı setinde tokat krizi: Dizinin Ali Kemal'i Melek Baykal hakkında "küt diye vurdu" diyerek açıkladı - 5

"SENARYOYU OKUDUNUZ NEDEN DEVAM ETTİNİZ?"

Melek Abla "Bu işi dublaj yapsak daha iyi değil mi, işte bilmem ne" falan dedi. Zeki Abi "Olmaz" dedi "Ya dublaj gitmez." Levent Abi de aynı şeyi söyledi. İşte Cezmi Abi falan herkes dublaja karşıydı şahsen ben de. Neden? Çünkü tiyatrocuysan sen zaten dizilerde dublaja karşı olman lazım. Bir dizide dublaj oynamanın sebebi nedir? Duyguyu veremedikten sonra seyirciye...

Madem iş kötüydü senaryoyu okudunuz neden beğendiniz devam ettiniz? Ben burada Melek Baykal ile ilgili bir şey söylemiyorum. Ben sadece işe yapılan karalamadan dolayı çok sinirliyim. Yani kaç bölüm oynamışsın, dublaj istemişsin."dedi.

Akasya Durağı setinde tokat krizi: Dizinin Ali Kemal'i Melek Baykal hakkında "küt diye vurdu" diyerek açıkladı - 6

"AKASYA DURAĞI İÇİN BANA BİR TEKLİF GELMEDİ"

Son dönemde yeniden çekileceği konuşulan Akasya Durağı hakkında net konuşan Uçan, kendisine ulaşan resmi bir teklif olmadığını söyledi:

"Bana Ali Kemal'le ilgili Akasya Durağı ile alakalı bir şey gelmedi. Tabii başka işler geliyor ama Akasya Durağı ile alakalı hiçbir şey bana gelmedi."

Akasya Durağı setinde tokat krizi: Dizinin Ali Kemal'i Melek Baykal hakkında "küt diye vurdu" diyerek açıkladı - 7

"HERKES BENİ KARADENİZLİ SANIYORDU"

Ayrıca aslen Erzurum Oltulu olduğunu belirten Uçan, Karadeniz şivesini seçmelerde kapıdan sete kadar sürdürdüğünü ve herkesin kendisini Karadenizli sandığını anlattı.

Akasya Durağı setinde tokat krizi: Dizinin Ali Kemal'i Melek Baykal hakkında "küt diye vurdu" diyerek açıkladı - 8

BAYRAM SONRASI SÜRPRİZ

Röportajın sonunda ise dikkat çeken bir ipucu verdi. Akasya Durağı olmayabileceğini ancak mahalle ve aile komedisi tadında yeni bir proje için onay alındığını belirten Uçan, detayları yapımcının açıklayacağını söyledi.

"Akasya Durağı yeniden başlarsa bedava oynarım. Ama bayramdan sonra seyircinin çok seveceği bir sürpriz olabilir."

Akasya Durağı setinde tokat krizi: Dizinin Ali Kemal'i Melek Baykal hakkında "küt diye vurdu" diyerek açıkladı - 9

ZEKİ ALASYA'NIN CENAZE SÜRECİ HAKKINDA ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Son olarak Ateş Fatih Uçan, usta sanatçı Zeki Alasya'nın vefatı ve cenaze süreciyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Uçan, hem hastane sürecini hem de cenaze gününde yaşananları çarpıcı ifadelerle anlattı.

Akasya Durağı setinde tokat krizi: Dizinin Ali Kemal'i Melek Baykal hakkında "küt diye vurdu" diyerek açıkladı - 10

"BENİ HEP KOLLARDI"

Uçan, Alasya'nın hastaneye yattığı ilk anda kendisini aradığını belirterek şunları söyledi:

"Zeki Abi dizi bittikten sonra hastaneye ilk yattığı saatinde beni aradı sadece. Sadece beni, direkt. Ve ben gittiğimde eşi ve kızı vardı, biz birebir oturup muhabbet ettik. Zeki Abi oğlu gibi seviyordu beni, zaten yemeği falan hep beraber yerdik. Sağ olsun beni hep kollardı. Hatta Akasya Durağı bittikten sonra bana dedi ki 'Al' dedi 'sana 1.000 lira. Hani boşta kaldın, çoluğun çocuğun var, şey yapma' diye de... Mükemmel bir adamdı."

Akasya Durağı setinde tokat krizi: Dizinin Ali Kemal'i Melek Baykal hakkında "küt diye vurdu" diyerek açıkladı - 11

Cenaze gününe dair sözleri ise dikkat çekti:

"Neyse, Zeki Abi vefat ettikten sonra sabah saat 9'da ben gasilhanedeydim. Yani yıkamasından tutun, toprağın kazılmasına kadar oradaydım. Ama hiçbir oyuncu yoktu. Saat 11:30'da oyuncular gözlük takıp, giyinip gelmeye başladılar camiye. Çünkü saat 12'de kameralar gelmişti.
Yani 'aile' olayı da orada çok da... Herkes kameralara oynuyor bence. O yüzden ben o yakanıza yapıştırdığınız -belki siz orada mıydınız bilmiyorum- Zeki Abi'nin fotoğrafını bile ben dağıttım merdivenlerde durup herkese. Hani o yüzden biraz da vefasızlık var. Şimdi ben bunu söylüyorum, belki kızı ve eşi şey yapabilir, kızabilir bana ama ben sonra çok aradım. Hep her bayram, her seyranda eşini ve kızını çok aradım. Zeynep Abla ve eşi çok mükemmeller.
Ama, ama bizim şey olarak, cenaze olarak ben hiç kimseyi caminin avlusu haricinde hiçbir yerde görmedim."

Akasya Durağı setinde tokat krizi: Dizinin Ali Kemal'i Melek Baykal hakkında "küt diye vurdu" diyerek açıkladı - 12

Haberin fotoğrafları Takvim.com.tr Foto Arşiv'den alınmıştır.