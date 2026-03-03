İrem Helvacıoğlu’ndan kızı Sora’ya duygu yüklü mesaj: “İyi ki seçtin beni”
İrem Helvacıoğlu, minik kızı Sora ile yaptığı paylaşımda duygusal sözleriyle dikkat çekti. Ayrılık iddialarının gündemde olduğu dönemde gelen paylaşım, magazin kulislerini yeniden hareketlendirdi. Ünlü oyuncu, “Annen seni çok seviyor. İyi ki seçtin beni” notuyla kalplere dokundu.
- Oyuncu İrem Helvacıoğlu ve işletmeci Ural Kaspar çifti, 15 Ekim'de dünyaya gelen kızları Sora'nın doğumuyla ilk kez anne-baba oldu
- Son günlerde çift hakkında ayrılık iddiaları gündeme geldi
- İrem Helvacıoğlu, kızının yüzünü göstermeden sosyal medyada fotoğraflar paylaşarak annelik duygularını anlatan uzun bir mesaj yayınladı
- Helvacıoğlu'nun önceki günlerde paylaştığı 'Bir yalancı, herkesi yalancı sanır' mesajı ayrılık iddialarına gönderme olarak yorumlandı
- Oyuncunun kızıyla ilgili son paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve destek mesajı aldı
Sen Anlat Karadeniz dizisiyle büyük çıkış yakalayan İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında işletmeci Ural Kaspar ile evlenmişti.
İLK KEZ ANNE-BABA OLMA MUTLULUĞU
Çift, 15 Ekim'de dünyaya gelen kızları Sora ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
AYRILIK İDDİALARI
Son günlerde haklarında çıkan ayrılık iddiaları konuşulurken, Helvacıoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, kızının yüzünü göstermeden peş peşe kareler yayımladı ve altına uzun, duygu dolu bir mesaj ekledi.
"ÜSTÜNDEKİ ELBİSE BİR ZAMANLAR BENİMDİ"
Helvacıoğlu, "İlk fotoğraf benim için çok değerli. Üstündeki elbise, yanındaki oyuncaklar bir zamanlar benimdi. Hayatımın en anlamlı şubatını geçirdim. Her anına iyi ki. Zamanın acımasızca hızlı aktığını biliyordum ama sen gelince daha iyi anladım. En son çocukken bu kadar dolu dolu zaman geçirdiğimi hatırlıyorum..." sözleriyle başlayan paylaşımında, anneliğin kendisine kattıklarını anlattı.
"ANNEN SENİN HEP YANINDA"
Helvacıoğlu mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:
Ben sana bir şeyler öğretmeye başladığımda, asıl öğretenin sen olduğunu öğrendim. Sevginin ve değerin önce insanın kendisinde olması gerekiyormuş; teşekkür ederim, öğrendim. Şimdi bütün bunları sana göstermek için hazırım. Merak etme meleğim, annen senin hep yanında: korktuğunda önünde, istediğinde yanında, görmediğinde arkanda, hissettiğinde kalbinde… Sen ne zaman istersen orada ama hep yanında. Annen seni çok seviyor. İyi ki seçtin beni.
"BİR YALANCI HERKESİ YALANCI SANIR"
Öte yandan Helvacıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde paylaştığı, "Bir yalancı, herkesi yalancı sanır. Bir hırsız, herkesin fırsat kolladığını düşünür... Ve bir salih, herkesi kendi gibi görür; herkesi iyi niyetle okur" sözleri de çok konuşulmuştu.
"BİZİ BİLEN BİLİR BİLMEYEN DE KENDİSİ GİBİ BİLİR"
Paylaşımın sonunda yer verdiği"Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi gibi bilir" cümlesi ise ayrılık iddialarına gönderme olarak yorumlanmıştı.
BİNLERCE BEĞENİ VE DESTEK MESAJI
Ünlü oyuncunun minik kızıyla yaptığı son paylaşım, takipçilerinden binlerce beğeni ve destek mesajı aldı.