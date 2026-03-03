İrem Helvacıoğlu’ndan kızı Sora’ya duygu yüklü mesaj: “İyi ki seçtin beni”

"ANNEN SENİN HEP YANINDA"

Helvacıoğlu mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

Ben sana bir şeyler öğretmeye başladığımda, asıl öğretenin sen olduğunu öğrendim. Sevginin ve değerin önce insanın kendisinde olması gerekiyormuş; teşekkür ederim, öğrendim. Şimdi bütün bunları sana göstermek için hazırım. Merak etme meleğim, annen senin hep yanında: korktuğunda önünde, istediğinde yanında, görmediğinde arkanda, hissettiğinde kalbinde… Sen ne zaman istersen orada ama hep yanında. Annen seni çok seviyor. İyi ki seçtin beni.