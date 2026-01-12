Tayfur ailesi hakkında dolandırıcılık iddiaları büyüyor! "Fatura var ürün yok"

Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın (Takvim arşiv)

"ÜRÜN GÖNDERMEDEN FATURA KESİYORLAR"

Konuyu Günaydın'ın manşetinin ardından bir iddia da oyuncu ve senarist Özgür Aksoy'dan geldi. Aksoy, yaşadıklarını video kaydıyla anlatarak sürecin aydınlatılmasını istedi:



"Kendisi film yapmak istediğini ve bize sponsor olmak istediğini söyledi. "Alacaklarım var, yakın zamanda sıkıntılarım çözülecek" dedi. 10 gün sonra kendi alacakları yüzünden mağdur olduğunu belirtti. Ben de kendisine yardım ettim, temlik ortağı olduk, alacaklarına ortak oldum yani. Kendileri mağaza açıyor, müşterilerden hemen bilgileri istiyor ve ürün göndermeden fatura kesiyorlar. Ancak firmalar ürün gelmediği için iade faturası kesiliyor. 7-8 mağaza açmışlar ama 60 diyerek yalan söylüyorlar. Mağduriyetler artınca beni biri aradı, "Bize ürün yollamadı. Üstüne fatura kesti, bizi tehdit etti, para istiyor" dedi. "Temlik anlaşmasını bozacağım, mağdur insanların parasını almam" dedim. Kendisi aradım ve avukatlarla buluştuk. "Mağdurlar bana ulaşıyor, bu insanlardan para almam. Benim paramı vereceksin" dedim. "Tamam" dedi."