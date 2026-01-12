Tayfur ailesi hakkında dolandırıcılık iddiaları büyüyor! "Fatura var ürün yok"
Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’ın sahte senet düzenlediğine dair açıklamalar yapanlara oyuncu ve senarist Özgür Aksoy da katıldı. Aydın ile temlik ortağı olduğunu belirten Aksoy, mağdurların kendisini aradığını belirtti. Aksoy “Bir senedin imza sirküsünü gördüm, sahte olduğu çok belliydi” dedi. Öte yandan hakkındaki dolandırıcılık iddialarına rağmen merhum sanatçı Ferdi Tayfur'u suçlayan Aydın, "280 milyon TL param çöpe gitti, o yüzden ben de Ferdi Bey'e dava açtım." dedi.
Merhum Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın hakkındaki dolandırıcılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
"ÜRÜN GÖNDERMEDEN FATURA KESİYORLAR"
Konuyu Günaydın'ın manşetinin ardından bir iddia da oyuncu ve senarist Özgür Aksoy'dan geldi. Aksoy, yaşadıklarını video kaydıyla anlatarak sürecin aydınlatılmasını istedi:
"Kendisi film yapmak istediğini ve bize sponsor olmak istediğini söyledi. "Alacaklarım var, yakın zamanda sıkıntılarım çözülecek" dedi. 10 gün sonra kendi alacakları yüzünden mağdur olduğunu belirtti. Ben de kendisine yardım ettim, temlik ortağı olduk, alacaklarına ortak oldum yani. Kendileri mağaza açıyor, müşterilerden hemen bilgileri istiyor ve ürün göndermeden fatura kesiyorlar. Ancak firmalar ürün gelmediği için iade faturası kesiliyor. 7-8 mağaza açmışlar ama 60 diyerek yalan söylüyorlar. Mağduriyetler artınca beni biri aradı, "Bize ürün yollamadı. Üstüne fatura kesti, bizi tehdit etti, para istiyor" dedi. "Temlik anlaşmasını bozacağım, mağdur insanların parasını almam" dedim. Kendisi aradım ve avukatlarla buluştuk. "Mağdurlar bana ulaşıyor, bu insanlardan para almam. Benim paramı vereceksin" dedim. "Tamam" dedi."
"DARP OLMADI"
Aksoy, sözlerine şu şekilde devam etti:
Gergin bir ortam oldu ama darp vs. olmadı. Mağdurlardan Birgül hanımın 5 milyon değerindeki senedini bana getirdi. Birgül hanımın yanına gittik, konuştuk. İmza sirküsünü getirdi, verdiği senet sahte, hemen belli oluyor. Dolandırıcılık suçlamasıyla çok dosya var, kesin cezaevine girer. Bizim isteğimiz adalet nezdinde bu dosyaların birleştirilmesi. Türkiye Cumhuriyeti hukuk ülkesidir. Ben Tuğçe Tayfur'un ona çanak tuttuğu kanaatindeyim, kendisi de bu konuda mağduriyet yaşayacak. Mahkemeye her şeyi evraklarıyla sunacağım. Bir an önce gereğinin yapılmasını istiyorum.
"FERDİ BEY'E DAVA AÇTIM"
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre dolandırıcılık iddiaları karşısında aradığmız Muhammet Aydın ise adına açılan bir dosya olmadığını ve 5 milyonluk senedin kendisinde olduğunu UYAP üzerinden göstererek şunları söyledi:
Ben borçlu değilim, ama kabul ediyorum ortada mağdur olan insanlar var. 51 şehirde 51 mağaza açıldı ve hepsi kepenk kapattı, ancak bu rahmetli kayınpederim Ferdi Tayfur'un markamıza tedbir koydurmasından kaynaklı bir durum. Bu mağduriyetten benim de 280 milyon TL param çöpe gitti, o yüzden ben de Ferdi Bey'e dava açtım.
"140 MİLYON TL ALACAĞIM VAR"
"Bahsedilen senet alacaklı olduğum bir senet" diyen Aydın, sözlerine şöyle devam etti:
"Benim borcum yok, 140 milyon TL alacağım var, bu alacaklarıma Özgür Aksoy'u ortak ettim. Ancak o sözleşmeye uymadığı için fesihte bulundum. Aksoy ile alacaklar konusunda konuştuk, ancak kendisine senet vermedim. Senet 25. İcra Dairesi'nde duruyor, ben verdim. Madem elinde senet var, gidip icraya mahkemeye versin. Bana açılan icra dosyası yok. Bahsedilen senet Birgül Rüzgar'ın bana borcunu gösteriyor, ben de alamadığım için icraya verdim. Bunların sahne olması mümkün mü, kimse kendini böyle tehlikeye atar mı?"