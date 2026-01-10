Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ve damadı hakkında ağır suçlama: 5 milyon liralık senet krizi

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın'ın kurdukları ticari marka üzerinden çok sayıda kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü. İddialara göre; verdikleri 5 milyon TL'lik senet protesto edilen çift, ayrıca parasını aldıkları ürünleri teslim etmemekle suçlandı.

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın'ın kurdukları marka üzerinden birçok kişiyi dolandırdıkları iddia edildi.