Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ve damadı hakkında ağır suçlama: 5 milyon liralık senet krizi
Miras kavgalarıyla sık sık gündeme gelen Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın, bu kez dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla yargı karşısına çıkıyor. Verdikleri 5 milyon TL'lik senet protesto edilen çift, parasını aldıkları ürünleri teslim etmemekle de suçlandı. İşte detaylar...
Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın'ın kurdukları ticari marka üzerinden çok sayıda kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü. İddialara göre; verdikleri 5 milyon TL'lik senet protesto edilen çift, ayrıca parasını aldıkları ürünleri teslim etmemekle suçlandı.
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın'ın kurdukları marka üzerinden birçok kişiyi dolandırdıkları iddia edildi.
İş yapma vaadiyle bir vatandaşa verdikleri 5 milyon liralık senet protesto olan çift, daha sonra da Ö.A. adlı şahsa bayilik vereceklerini söyleyerek yüklü miktarda para aldı.
Ö.A., verdiği para karşılığında ürünler teslim edilmeyince şikayetçi oldu.
Çift hakkında dolandırıcılık, sahte fatura düzenleme, resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla dava açıldı.
"Söylenenler Gerçeği Yansıtmıyor"
Tuğçe Tayfur iddialar karşısında şu açıklamayı yaptı:
"Babamın vefat etmeden önce açtığı marka davasından dolayı biz zarar ettik. Açılan bayilere ürün gönderdik ve birçoğundan bu ürünlerin parasını bile almadık. Daha fazla mağdur olmalarını istemedik. Bu söylenenler gerçeği yansıtmıyor."