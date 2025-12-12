PODCAST CANLI YAYIN

"Sıla bebek" paylaşımı nedeniyle yargılanıyordu! Gülben Ergen’in hakaret davasında karar çıktı!

Şarkıcı Gülben Ergen’in, Sıla bebek cinayetine ilişkin sosyal medyada bir paylaşımı alıntılaması nedeniyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme Ergen hakkında kararı verdi.

Giriş Tarihi:
"Sıla bebek" paylaşımı nedeniyle yargılanıyordu! Gülben Ergen’in hakaret davasında karar çıktı!

Şarkıcı Gülben Ergen'in Sıla bebek cinayetine ilişkin, hakaret içerikli sosyal medya paylaşımını alıntılaması nedeniyle 'Hakaret' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul Adalet Sarayı 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen talimat duruşmasına, sanık Gülben Ergen ve avukatı katıldı.

Gülben Ergen'in hakaret davasında beraat kararı. Fotoğraf: (DHA)Gülben Ergen'in hakaret davasında beraat kararı. Fotoğraf: (DHA)

"SILA BEBEĞİN TOPRAĞA VERİLMESİNİN ÜZÜNTÜSÜYLE YAPTIM"

Şarkıcı Gülben Ergen, "Bana iddianamede okumuş olduğunuz kelimeleri kullanmayacağım. Ancak söz konusu tweeti suç işleme kastım olmadan alıntıladım. Ben Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte toplamda 59 adet anaokulu projesinde bulundum. Ayrıca 'Çocuklar Gülsün Diye' Derneği'nin kurucusu ve başkanıyım. Ben hem Sıla Bebek davasında hem Rojin Kabaiş, Narin Güran, Ahmet Minguzzi davalarında aileleriyle de görüşüp elimden geleni yaptım.

Ben sanatçı kimliğimin yanında özellikle çocuklara karşı işlenen suçlarda aktivistlik de yaparım. Ben Ümit Ali Yeniçeri isimli kişiyi tanımam. Sıla bebeğin iki buçuk yaşında toprağa verilmesinden duyduğum üzüntüyle, hakaret kastı olmadan tweeti alıntıladım. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Böyle bir davadan hem sizi hem adliyeyi meşgul ettiğim için ayrıca üzgünüm.

Ben yaşadığım sürece çocuklara karşı işlenen suçlarla mücadelemi sürdüreceğim. Sıla Bebek, Rojin, Ahmet Minguzzi gibi diğer çocuklarda olduğu gibi bu dosyada da hassasiyetim sebebiyle tweetler attım. Ancak ben kimsenin şahsına hakaret etmedim. Hakaret unsuru barındıran tweeti alıntılayarak kendi yorumumu yazdım.

Bu süreçten çıkaracağım dersler var. Bunlardan biri de hakaret içeren bir tweeti dahi alıntılamamam gerektiğidir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Gülben Ergen'in hakaret davasında beraat kararı. Fotoğraf: (DHA)Gülben Ergen'in hakaret davasında beraat kararı. Fotoğraf: (DHA)

ERGEN'İN BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, sanık Gülben Ergen'in yapmış olduğu paylaşımın rencide edici nitelikte olmadığı ve atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.

"ÇOCUKLAR İÇİN HER ZAMAN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Duruşma sonrası mahkeme önünde açıklama yapan Gülben Ergen, "Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim, mücadelem hiç bir zaman bitmeyecek. Teşekkür ederim" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Eko"sistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile bir araya geldi: Türkiye ev sahipliğine hazır
D&R
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti: Terörsüz Türkiye'de ikinci aşamaya geçildi
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
Epstein’ın eşyaları sessiz sedasız satılıyor! Sapkın heykeller, varaklı mobilyalar müzayedede
D&R
Galatasaray'ın orta sahasına general transferi! Dengeler değişebilir
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması! Liderlerle bir araya geldi
Takvim aylardır yazıyor: Terörsüz Bölgeye takoz İsrail! Hakan Fidan uyardı: Artık bunu söylemek gerekiyor
İzmir Torbalı'da aile katliamında katil oğul çıktı: Suçu ölen kardeşinin üstüne attı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam
Trump konuşurken üzerine kapı çarptılar! Air Force One uçağında şaşkına çeviren anlar
"Mahzen"e girildi! Mehmet Akif Ersoy'un "Gece"cisi de gözaltında | Rezan Epözdemir ile nereden çıktılar?
Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt! "Tarafsızlığını kaybetti"
MSB'den SDG açıklaması: Zaman kazanma çabaları boşuna!
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ve Gazze çağrısı: "Uluslararası toplumun Filistin'e borcunu ödeme zamanı geldi"
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
Hayat Bilgisi’nin Gamze’si İpek Erdem’in son haline yorum yağdı: Eski güzellik geri gelmiş