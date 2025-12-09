Anjiyo olan Halil Ergün son sağlık durumunu açıkladı

Yaprak Dökümü dizisindeki Ali Rıza Bey rolüyle hafızalarda yer eden usta oyuncu Halil Ergün, geçirdiği operasyon nedeniyle son günlerde magazin ve sanat dünyasının gündemindeydi. 79 yaşındaki sanatçının kalp damarlarında daralma tespit edilmesinin ardından anjiyo olup stent takılması, sevenleri arasında büyük bir endişe yaratmıştı.
Geçtiğimiz günlerde operasyon geçiren Ergün, sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamayı "Bak Postacı Geliyor" filminin galasında yaptı.
Oldukça sakin ve iyi göründüğü gözlenen oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken yaşanan sürecin düşünüldüğü kadar ağır olmadığını dile getirdi.
Ergün, operasyon sonrası kamuoyunda oluşan endişeyi hatırlatarak kısa fakat net bir açıklama yaptı: "İyiyim, zaten biraz fazla abartıldı"
NE OLMUŞTU?
Öte yandan Ergün, son günlerde yaşadığı sağlık sıkıntısının yanı sıra açıklamalarıyla da gündem olmuştu.
"Yaprak Dökümü" dizisindeki Ali Rıza Bey rolüyle hafızalara kazınan Halil Ergün, bir röportajında eski rol arkadaşlarına dair dikkat çeken sözler söylemişti.
Dizide uzun yıllar aynı seti paylaştığı oyunculardan bazılarıyla iletişimin koptuğunu belirten Ergün,"5 yıl çalıştıktan sonra sizi hiç arayıp sordular mı?" sorusuna "Yok" yanıtını vermişti.
Ünlü oyuncu, dizinin büyük kızını canlandıran Bennu Yıldırımlar'ın kendisiyle iletişimini sürdürdüğünü belirtirken Gökçe Bahadır'a sitem etmişti.
Ergün, "Gökçe'yi görmedim. Evlendirdik onu. Evliliğinde ben öncülük yaptım, gittim istedim anne babasından. Sonra bir daha görmedim. Beni aramadılar" demişti.
Gökçe Bahadır'da bu sözlere yanıt olarak şu açıklamayı yapmıştı: "Halil abim, canım benim. Sürekli telefonda irtibattayız diye bir şey söyleyemem ama ara sıra konuştuğumuz oluyor.
O kadar yoğun ve güzel bir zaman geçirdik ki, sonrasında herkes bir şekilde kendi hayatına döndü. Arada tabii ki böyle şeyler olabilir"