PODCAST CANLI YAYIN

Anjiyo olan Halil Ergün son sağlık durumunu açıkladı

Usta oyuncu Halil Ergün, geçirdiği anjiyo sonrası sevenlerini endişelendirmişti. Operasyondan günler sonra bir film galasına katılan Ergün, sağlık durumu hakkında konuştu.

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

Yaprak Dökümü dizisindeki Ali Rıza Bey rolüyle hafızalarda yer eden usta oyuncu Halil Ergün, geçirdiği operasyon nedeniyle son günlerde magazin ve sanat dünyasının gündemindeydi. 79 yaşındaki sanatçının kalp damarlarında daralma tespit edilmesinin ardından anjiyo olup stent takılması, sevenleri arasında büyük bir endişe yaratmıştı.

Takvim Logo

Geçtiğimiz günlerde operasyon geçiren Ergün, sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamayı "Bak Postacı Geliyor" filminin galasında yaptı.

Takvim Logo

Oldukça sakin ve iyi göründüğü gözlenen oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken yaşanan sürecin düşünüldüğü kadar ağır olmadığını dile getirdi.

Takvim Logo

Ergün, operasyon sonrası kamuoyunda oluşan endişeyi hatırlatarak kısa fakat net bir açıklama yaptı: "İyiyim, zaten biraz fazla abartıldı"

Takvim Logo

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Ergün, son günlerde yaşadığı sağlık sıkıntısının yanı sıra açıklamalarıyla da gündem olmuştu.

Takvim Logo

"Yaprak Dökümü" dizisindeki Ali Rıza Bey rolüyle hafızalara kazınan Halil Ergün, bir röportajında eski rol arkadaşlarına dair dikkat çeken sözler söylemişti.

Takvim Logo

Dizide uzun yıllar aynı seti paylaştığı oyunculardan bazılarıyla iletişimin koptuğunu belirten Ergün,"5 yıl çalıştıktan sonra sizi hiç arayıp sordular mı?" sorusuna "Yok" yanıtını vermişti.

Takvim Logo

Ünlü oyuncu, dizinin büyük kızını canlandıran Bennu Yıldırımlar'ın kendisiyle iletişimini sürdürdüğünü belirtirken Gökçe Bahadır'a sitem etmişti.

Takvim Logo

Ergün, "Gökçe'yi görmedim. Evlendirdik onu. Evliliğinde ben öncülük yaptım, gittim istedim anne babasından. Sonra bir daha görmedim. Beni aramadılar" demişti.

Takvim Logo

Gökçe Bahadır'da bu sözlere yanıt olarak şu açıklamayı yapmıştı: "Halil abim, canım benim. Sürekli telefonda irtibattayız diye bir şey söyleyemem ama ara sıra konuştuğumuz oluyor.

Takvim Logo

O kadar yoğun ve güzel bir zaman geçirdik ki, sonrasında herkes bir şekilde kendi hayatına döndü. Arada tabii ki böyle şeyler olabilir"