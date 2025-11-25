PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan 5. bölümden ipuçları: Kayı’nın yeni beyi Orhan Bey!

Yayınlanan bölümleriyle gündemin zirvesinden düşmeyen Kuruluş Orhan, beşinci bölümüyle de nefesleri kesecek. Sosyal medyaya damgasını vuran yeni bölüm tanıtımları, yeni dönemle ilgili ipuçları da verdi.

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

Kuruluş Orhan, beşinci bölümüyle yine gündemin zirvesinde! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran yeni tanıtımlar, dizinin yeni dönemine dair ipuçlarını ortaya koyuyor.

Takvim Logo

Orhan Bey Mührü Teslim Alıyor

Orhan Bey'in postu devralmasıyla dengeler yerine otururken, bazı taşlar da yerinden oynayacak. Yeni dönem herkesin içine sinecek mi?

Takvim Logo

Şahinşah Bey Ne Yapacak?

Tüm beylerle birlikte biat edip Orhan Bey'in elini öpen Şahinşah Bey, komutanlıktan alınmasını hazmedemez ve içine bir öfke düşer. Orhan Bey'e mani olmak için Şahinşah Bey neler yapacak? Emaneti sağlamlaştırmak isteyen Orhan Bey ise, gözünü Yarhisar'a diker. Abdurrahman ve Kanturalı'yla birlikte Yarhisar'ı geri almak, şehitlerin hesabını kapatmak için bir plan yapar. Orhan Bey, posttaki ilk sınavını başarıyla verebilecek mi?

Takvim Logo

Tünelin Yıkılmasından Sonra Flavius'u Neler Bekliyor

Bursa tüneli yıkıldıktan sonra, Flavius'un geriye dönme şansı iyice azalmıştır. Kılıcıyla ileri gitmekten başka çaresi kalmayan Flavius, Orhan Bey'in kılıç kuşanma töreninden haberdar olur ve Osman Bey'e bir suikast planlar. Bu kanlı emel darbesini nereye indirecek?

Takvim Logo

Orhan Bey Gözünü İznik'e Dikiyor

Orhan Bey, obadaki engeller kalktıktan sonra gözünü hedeflerine diker. Bursa'yı kıstırmasından sonra ilk gözdağını İznik'e verir. İznik tekfuru karşısında sergilediği tavizsiz ve sert duruş yeni dönemde hangi kapıları aralayacak?

Takvim Logo

Kuruluş Orhan Oyuncu Kadrosu

Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah) Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Burak Sergen (Tekfur Saroz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Mehmet Ali Nuroğlu (Temurtaş), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Cemre Gümeli (Fatma), Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Uğur Pektaş (Abdurrahman), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı), Tevfik Erman Kutlu (Avcı Bey), Numan Çakır (Abdullah Bey), Özcan Varaylı (Sungur Bey), Onur Bay(Yiğit), İpek Arkan (Hafsa), Sena Mercan (Halime), Dinç Daymen (Dursun), Atakan Yarımdünya (Dumrul), İbrahim Cem Tek (Balaban), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Cihan Ünal (Osman Bey)

Takvim Logo

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

Takvim Logo

Kuruluş Orhan yeni bölümden kareler.

Takvim Logo

Kuruluş Orhan yeni bölümden kareler.

Takvim Logo

Kuruluş Orhan yeni bölümden kareler.

Takvim Logo

Kuruluş Orhan yeni bölümden kareler.

Takvim Logo

Kuruluş Orhan yeni bölümden kareler.

Takvim Logo

Kuruluş Orhan yeni bölümden kareler.

Takvim Logo

Kuruluş Orhan yeni bölümden kareler.