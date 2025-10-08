Müge Anlı yüzde 70 zihinsel engelli Rabia Körismail’i buldu: Gerçeği evlendirme dairesinde öğrendi!

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine kayıtlı 33 yaşındaki %70 zihinsel engelli Rabia Körismail, 6 Ekim'de İstanbul Ümraniye'den kayboldu. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan görgü tanığı Sevilay Hanım ise Rabia'yı Samandıra'dan Ünye'ye giden otobüste gördüğünü ifade etti.
Tanığın anlatımına göre, Rabia otobüse binerken "Beni kız arkadaşım karşılayacak" dedi. Ancak Ordu-Ünye otogarına varıldığında onu karşılamaya kimse gelmedi. Sevilay Hanım ayrıca Rabia'nın yanında bir erkeğin de olduğunu belirtti.
Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü, kayıp ihbarı doğrultusunda arama faaliyetlerini artırdı. Yetkililer, Rabia Körismail hakkında herhangi bir bilgiye sahip olanların 155 Polis İhbar Hattı'nı aramaları veya en yakın karakola bildirimde bulunmalarını istedi.