Müge Anlı yüzde 70 zihinsel engelli Rabia Körismail’i buldu: Gerçeği evlendirme dairesinde öğrendi!

Kaynak: atv RABİA KÖRİSMAİL BULUNDU Rabia Körismail'den beklenen haber geldi. Rabia Körismail bulundu: ‘Aileme dönmeyeceğim!' Canlı yayında Rabia'nın bulunduğunun müjdesini veren Müge Anlı, "Kızınızı buldum. Yayınımıza bağlanan seyircimiz Sevilay Hanım'ın söylediği gibi şu an Ordu'nun Ünye ilçesinde. 4 ay önce sosyal medyadan tanıştığı Mustafa Atasoy'un yanında. Mustafa Bey, aradı; bugün evlilik için saat almışlar. Bugün evleneceklermiş fakat yayında sizin aradığınızı öğrenince iptal etmişler. Şu anda evlendirme dairesinin önündelermiş" diyerek detayları paylaştı.

Kaynak: atv Müge Anlı'nın açıklamasının ardından canlı yayına görüntülü bağlanan Rabia, günler sonra ailesiyle ilk kez görüştü. Rabia'nın yanına kaçtığı Mustafa Atasoy ise "Rabia Hanım ile 4 aydır görüşüyorum. 4 aydır para gönderiyorum, telefonuna kontörünü alıyorum. Bana intihar edeceğini söyledi. İstanbul'a kaçtı, 'Sokaktayım, biletimi al geliyorum' dedi. Biletini aldım, geldi. Elleri kolları hep yara bere içinde. Kesinlikle ben zorla kimseyi kaçırmadım, baskı yapmadım. Ama Rabia bana engelli olduğunu söylemedi" dedi.