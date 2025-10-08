PODCAST CANLI YAYIN

Müge Anlı yüzde 70 zihinsel engelli Rabia Körismail’i buldu: Gerçeği evlendirme dairesinde öğrendi!

İstanbul Ümraniye’de kaybolan zihinsel engelli Rabia Körismail, 4 ay önce sosyal medyadan tanıştığı Mustafa Atasoy’un yanında Ordu’nun Ünye ilçesinde bulundu. Müjdeli haberi atv’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında duyuran Müge Anlı, detayları paylaşırken Rabia Körismail’in evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Müge Anlı yüzde 70 zihinsel engelli Rabia Körismail’i buldu: Gerçeği evlendirme dairesinde öğrendi!

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine kayıtlı 33 yaşındaki %70 zihinsel engelli Rabia Körismail, 6 Ekim'de İstanbul Ümraniye'den kayboldu. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan görgü tanığı Sevilay Hanım ise Rabia'yı Samandıra'dan Ünye'ye giden otobüste gördüğünü ifade etti.

Kaynak: atvKaynak: atv

Tanığın anlatımına göre, Rabia otobüse binerken "Beni kız arkadaşım karşılayacak" dedi. Ancak Ordu-Ünye otogarına varıldığında onu karşılamaya kimse gelmedi. Sevilay Hanım ayrıca Rabia'nın yanında bir erkeğin de olduğunu belirtti.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü, kayıp ihbarı doğrultusunda arama faaliyetlerini artırdı. Yetkililer, Rabia Körismail hakkında herhangi bir bilgiye sahip olanların 155 Polis İhbar Hattı'nı aramaları veya en yakın karakola bildirimde bulunmalarını istedi.

Kaynak: atvKaynak: atv

RABİA KÖRİSMAİL BULUNDU

Rabia Körismail'den beklenen haber geldi.

Rabia Körismail bulundu: ‘Aileme dönmeyeceğim!'

Canlı yayında Rabia'nın bulunduğunun müjdesini veren Müge Anlı, "Kızınızı buldum. Yayınımıza bağlanan seyircimiz Sevilay Hanım'ın söylediği gibi şu an Ordu'nun Ünye ilçesinde. 4 ay önce sosyal medyadan tanıştığı Mustafa Atasoy'un yanında. Mustafa Bey, aradı; bugün evlilik için saat almışlar. Bugün evleneceklermiş fakat yayında sizin aradığınızı öğrenince iptal etmişler. Şu anda evlendirme dairesinin önündelermiş" diyerek detayları paylaştı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Müge Anlı'nın açıklamasının ardından canlı yayına görüntülü bağlanan Rabia, günler sonra ailesiyle ilk kez görüştü. Rabia'nın yanına kaçtığı Mustafa Atasoy ise "Rabia Hanım ile 4 aydır görüşüyorum. 4 aydır para gönderiyorum, telefonuna kontörünü alıyorum. Bana intihar edeceğini söyledi. İstanbul'a kaçtı, 'Sokaktayım, biletimi al geliyorum' dedi. Biletini aldım, geldi. Elleri kolları hep yara bere içinde. Kesinlikle ben zorla kimseyi kaçırmadım, baskı yapmadım. Ama Rabia bana engelli olduğunu söylemedi" dedi.

Kaynak: atvKaynak: atv

Mustafa Atasoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben şu an evlenme dairesindeyim. Orada gördüm sizi aradım. Rabia'ya 'Annen-babanın izni olmadan olmaz' dedim. Rabia bana engelli olduğunu söylemedi, ben de anlamadım"

Kaynak: atvKaynak: atv

Rabia'nın annesi Nejla Hanım, "Kızım evlenemez, yanındaki kişiden şikayetçi olacağım" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin faşist siyasetine sert tepki: "Sayın Özel yemezler"
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Borsa İstanbul
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İsim listesi belli oldu! İşte ifadeler ve kan testi detayları
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail müzakerelere başladı! Türkiye de masada | Başkan Erdoğan: Güzel haberler bekliyoruz
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü Gazze'de ateşkes açıklaması: "Umutluyuz ama ihtiyatlıyız"
Başkan Erdoğan o fotoğrafa ilişkin konuştu: O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır
Ateşkes masasında darboğaz! ABD basını engelleri yazdı: Hamas Yahya ve Muhammed Sinwar’ı istiyor
Şehrin ortasında infaz: Serdar Öktem cinayetiyle suç örgütleri arasındaki savaş gün yüzüne çıktı!
Bakanlık tek tek ifşaladı! Gıda sahtecileri yoğurtta bitkisel yağ ve nişasta kullanmış | İşte yeni taklit ve tağşiş listesi....
Altında "kırılganlık" sinyali: 1 gramı olan kazanacak mı kaybedecek mi? Dev bankalardan rekor tahmin geldi! %40'ın üzerinde...
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: Tüm gemileri gasbettiler
Cehennem Necati davasında yeni gelişme: Gasp, cinayet, hırsızlık... Tam bir suç makinesi!
Eğitimde 3 önemli değişiklik masada! Zorunlu lise, LGS puanı, İlkokula başlama yaşı... Çalışmalar başlıyor
Meteoroloji'den 36 ile alarm! Alçak basınç etkisi başlıyor: Sağanak, fırtına ve dondurucu soğuk 3 gün sürecek! İstanbul, Antalya...
Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları İstanbul'da! "Abluka kırılana kadar devam edeceğiz"
Kuruluş Orhan tüm dünyada merakla bekleniyor! Henüz yayına girmeden bakın kaç ülkeye satıldı
Beşiktaş'ın planı belli! İlk yolcu ve transfer ortaya çıktı
BES sisteminde katılımcı sayısı 10 milyona dayandı! Sistem 18 yaş altı çocuk ve gençlerle büyüyor
Nerede o eski Fındık Kurdu Berna! Son haliyle gündem oldu