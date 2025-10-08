1 ay önce doğum yapmıştı! Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılan Meriç Aral'dan dikkat çeken talep

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma yürütülen ünlü isimlerin, İl Jandarma Komutanlığındaki ifade ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: Sosyal medya

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen ünlü isimler arasında oyuncu Meriç Aral Keskin de yer aldı.Meslektaşı Serkan Keskin ile evli olan bir çocuk annesi Meriç Aral'ın merkezdeki talebi ise dikkat çekti.