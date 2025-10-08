PODCAST CANLI YAYIN

1 ay önce doğum yapmıştı! Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılan Meriç Aral'dan dikkat çeken talep

Uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan 19 ünlü, ifade vermek ve kan örnekleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Aralarında bir ay önce doğum yapan Meriç Aral Keskin de yer aldı. Aral’ın merkezdeki talebi dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma yürütülen ünlü isimlerin, İl Jandarma Komutanlığındaki ifade ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen ünlü isimler arasında oyuncu Meriç Aral Keskin de yer aldı.Meslektaşı Serkan Keskin ile evli olan bir çocuk annesi Meriç Aral'ın merkezdeki talebi ise dikkat çekti.

İl Jandarma Komutanlığı'na alınan isimlerden olan Meriç Aral Keskin, merkezde bebeğini besleyebilmek için süt pompası talep etti.

NE OLMUŞTU?

7 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin, geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Evlendikten 6 ay sonra Meriç Aral ve Serkan Keskin'den bebek müjdesi gelmişti.

Ünlü çift, 4 Eylül 2025'te Güneş adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

