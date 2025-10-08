PODCAST CANLI YAYIN

Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay yeni imajıyla ortalığı kasıp kavurdu!

Ebru Özkan Saban, Bülent İnal, Cüneyt Mete gibi isimlerin yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Emel karakterini canlandıran Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı sürpriz paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Saçlarını kestiren ünlü oyuncu, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu ve son haliyle adeta sosyal medyayı salladı. Paylaşımına "Yeni saç, yeni enerji" notunu ekleyen Tugay'a iltifat yağdı.

atv'nin sevilen dizisi Can Borcunda Emel karakterini canlandıran Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşım ile gündeme oturdu.

Ünlü oyuncu, kahkül kestirdiği saçlarıyla bambaşka bir görünüme kavuştu. Yeni imajını takipçileriyle paylaşan Tugay, "Yeni saç, yeni enerji" notunu düştü.

Saçlarındaki değişimle adeta taze bir hava yakalayan Mine Tugay, paylaşımıyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Oyuncunun bu sürpriz değişimi, takipçilerinden pek çok olumlu yorum ve iltifat aldı.

İşte Müge Tugay'ın yeni imajı...

GENÇLİK SIRRI!

Kariyeri kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Mine Tugay'ın genç görünümünün sırrı da bir kez daha merak konusu oldu.

Pürüzsüz cildiyle yıllara meydan okuyan 46 yaşındaki ünlü oyuncunun güzellik sırrı da ortaya çıktı. Mine Tugay'ın 3 malzeme ile hazırladığı maske "Hem hesaplı hem kolay" dedirtti.

Peki Mine Tugay'ın bütün yaşlılık izlerini adeta silgi gibi silen maskesinde neler var? İşte Mine Tugay'ın güzellik sırrı...

MALZEMELER

1 yemek kaşığı bal

1/2 çay kaşığı zerdeçal

1/2 çay kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Bir kasede balı, zerdeçalı ve limon suyunu iyice karıştırın, homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Yüzünüzü temizleyin ve kurulayın.

Hazırladığınız karışımı yüzünüze nazikçe sürün, göz çevresinden kaçının.

Maskeyi yüzünüzde 10-15 dakika kadar bekletin.

Ardından ılık suyla yüzünüzü yıkayarak maskeyi temizleyin.

Cildinizi nemlendirmek için hafif bir cilt kremi uygulayın.

