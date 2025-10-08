Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay yeni imajıyla ortalığı kasıp kavurdu!
Ebru Özkan Saban, Bülent İnal, Cüneyt Mete gibi isimlerin yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Emel karakterini canlandıran Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı sürpriz paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Saçlarını kestiren ünlü oyuncu, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu ve son haliyle adeta sosyal medyayı salladı. Paylaşımına "Yeni saç, yeni enerji" notunu ekleyen Tugay'a iltifat yağdı.
