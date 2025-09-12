Filtresiz Seda Sayan! Safiye Soyman’dan arkadaşına bomba yorum

Seda Sayan, özel hayatı ve cesur paylaşımlarıyla her zaman dikkatleri üzerine çekiyor. Hem enerjisi hem de fit haliyle yaşına meydan okuyan sanatçı, son fotoğrafıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Evliliğiyle de Konuşuluyor
Sinan Engin ile evliliğinden Oğulcan adında bir oğlu bulunan Seda Sayan, üç yıl önce kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu.
AŞK DOLU DİZGİN DEVAM
Aralarındaki yaş farkı sebebiyle sık sık eleştirilseler de çift, aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.