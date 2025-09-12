PODCAST CANLI YAYIN

Filtresiz Seda Sayan! Safiye Soyman’dan arkadaşına bomba yorum

Ünlü sanatçı Seda Sayan, sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündem oldu. Son pozuyla beğeni yağmuruna tutulan Sayan’a, yakın dostu Safiye Soyman’dan övgü dolu yorum geldi. Ünlü isim, yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı.

Seda Sayan, özel hayatı ve cesur paylaşımlarıyla her zaman dikkatleri üzerine çekiyor. Hem enerjisi hem de fit haliyle yaşına meydan okuyan sanatçı, son fotoğrafıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Evliliğiyle de Konuşuluyor

Sinan Engin ile evliliğinden Oğulcan adında bir oğlu bulunan Seda Sayan, üç yıl önce kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu.

AŞK DOLU DİZGİN DEVAM

Aralarındaki yaş farkı sebebiyle sık sık eleştirilseler de çift, aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

Sosyal Medyada Yorum Yağmuru

Sayan'ın Instagram'daki yeni pozuna kısa sürede beğeni yağarken, yorumlarda da ünlü isimler dikkat çekti.

YAKIN ARKADAŞLARDAN İLTİFAT GELDİ

Yakın arkadaşı Safiye Soyman ve oyuncu Merve Boluğur, paylaşıma kayıtsız kalmadı.

"HARİKASIN CANIM"

Safiye Soyman, dostunun paylaşımına yaptığı yorumla gündem oldu.

Ünlü sanatçı, "Harikasın canım, aksesuarlar sana nasıl da yakışmış… Güzele ne yakışmaz ki" ifadeleriyle Seda Sayan'a övgüler yağdırdı.

