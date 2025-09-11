“Can Borcu” ikilisi çok konuşuluyor! Oyuncuların uyumu sosyal medyayı salladı

atv ekranlarında yayınlanan " Can Borcu " dizisinin oyuncuları Oktay Çubuk ve Çağla Boz , sosyal medyaya damga vurdu. İkilinin sette çekip paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

(Takvim Foto Arşiv)

HAYRANLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU

Hayranları tarafından "enerjileri çok uyumlu" ve "ekrandaki kimya gerçek hayata da yansıyor" yorumları yapılan ikili, dizinin popülerliğini daha da artırdı. Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan karelere "tam not" verirken, dizinin takipçileri de yeni bölümler için sabırsızlandıklarını dile getirdi.