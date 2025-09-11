PODCAST CANLI YAYIN

“Can Borcu” ikilisi çok konuşuluyor! Oyuncuların uyumu sosyal medyayı salladı

“Can Borcu” dizisinin yıldızları Oktay Çubuk ve Çağla Boz’un setteki samimi halleri sosyal medyada beğeni topladı. İkilinin sarıldığı kareler kısa sürede gündeme yerleşirken, hayranları ‘ekrandaki kimya gerçek hayatta da var’ yorumları yaptı. İşte o anlar...

ATV'nin sevilen dizisi "Can Borcu"nun başrolleri Oktay Çubuk ve Çağla Boz'un setteki samimi halleri sosyal medyaya damga vurdu. İkilinin paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni alırken, izleyiciler ikilinin uyumuna yorum yağdırdı.

Setteki samimi görüntüleri hayranlarını mest etti

UYUMLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

atv ekranlarında yayınlanan "Can Borcu" dizisinin oyuncuları Oktay Çubuk ve Çağla Boz, sosyal medyaya damga vurdu. İkilinin sette çekip paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

HAYRANLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU

Hayranları tarafından "enerjileri çok uyumlu" ve "ekrandaki kimya gerçek hayata da yansıyor" yorumları yapılan ikili, dizinin popülerliğini daha da artırdı. Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan karelere "tam not" verirken, dizinin takipçileri de yeni bölümler için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

ATV dijitalde zirvede: 1993'ten itibaren diziyle değil dijital başarıyla da izlenir

