Seda Sayan Oğulcan Engin’in yeni yaşını çocukluk fotoğrafıyla kutladı! Anne yüreği bakın neler yazdı
Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sayan, Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in 35. yaş gününe özel kareler yayınlarken duygusal satırlarıyla dikkat çekti. Engin'in hem günümüzden hem de çocukluğundan kareleri yayınlayan ünlü şarkıcı, kısa sürede gündem oldu.
