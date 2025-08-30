PODCAST CANLI YAYIN

Seda Sayan Oğulcan Engin’in yeni yaşını çocukluk fotoğrafıyla kutladı! Anne yüreği bakın neler yazdı

Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sayan, Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in 35. yaş gününe özel kareler yayınlarken duygusal satırlarıyla dikkat çekti. Engin'in hem günümüzden hem de çocukluğundan kareleri yayınlayan ünlü şarkıcı, kısa sürede gündem oldu.

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sayan, Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in 35. yaş gününü duygusal bir mesajla kutladı.

Takvim Logo

Sayan, hem Oğulcan'ın çocukluk yıllarından hem de bugünkü halinden kareleri takipçileriyle paylaşırken, "Aşkım oğlum çok ve iyi yaşa İNŞALLAH" notuyla başladığı satırlarıyla büyük beğeni topladı.

Takvim Logo

"İYİ Kİ SENİN ANNENİM"

Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Aşkım oğlum çok ve iyi yaşa İNŞALLAH. Gözbebeğim, güzel huylum, Yaradan'a şükür sebebim. İyi ki senin annenim. Doğum günün kutlu olsun yavrum, her işin rast gitsin, sen hep gülümse oğlum. Seni çok seviyorum AŞKSIN"

Takvim Logo

Anne-oğlun yıllara yayılan fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Sayan'ın duygularını içtenlikle yansıttığı paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Takvim Logo

Seda Sayan'ın paylaşımı, hem anneliğine duyduğu gururu hem de Oğulcan Engin'le olan güçlü bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Takvim Logo

"İYİ Kİ DOĞDUN CANIM SEVGİLİM"

Oyuncu İlayda Alişan ise sevgilisi Oğulcan Engin ile bir pozunu "İyi ki doğdun canım sevgilim... Seni seviyorum, daha nicelerine" notuyla yayınladı.

Takvim Logo

Peş peşe paylaşımlarda bulunan Alişan, bir sonraki paylaşımında da sevgilisine yer verdi.