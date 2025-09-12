Saç sakal bambaşka biri! Özcan Deniz’i görenler tanıyamadı: Radikal değişimi olay oldu

Bir süredir özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminden düşmeyen ünlü sanatçı Özcan Deniz, bu defa tarz değişikliğiyle öne çıktı. Uzattığı sakalları ve farklı imajıyla dikkatleri üzerine toplayan Deniz, aynı zamanda yeni projesine dair ilk ipuçlarını da verdi.
Aile Krizi Sonrası Sessizliğini Bozmuştu
Bir süredir annesi Kadriye Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı ailevi sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla uzun süre konuşulmuştu.
ŞİDDET İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ
Sanatçının eşi Samar Dadgar, daha önce kayınvalidesi Kadriye Deniz'den şiddet gördüğünü iddia ederek gündemi sarsmıştı. Özcan Deniz ise "Tek ailem eşim ve oğlum Kuzey" diyerek ailesine sahip çıkmıştı.