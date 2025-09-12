Saç sakal bambaşka biri! Özcan Deniz’i görenler tanıyamadı: Radikal değişimi olay oldu

PODCAST CANLI YAYIN

Son dönemde özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer alan ünlü sanatçı Özcan Deniz, bu kez imaj değişikliğiyle konuşuluyor. Uzattığı sakalları ve yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Deniz, aynı zamanda yeni bir projeye hazırlandığının sinyalini verdi.

Bir süredir özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminden düşmeyen ünlü sanatçı Özcan Deniz, bu defa tarz değişikliğiyle öne çıktı. Uzattığı sakalları ve farklı imajıyla dikkatleri üzerine toplayan Deniz, aynı zamanda yeni projesine dair ilk ipuçlarını da verdi.

Aile Krizi Sonrası Sessizliğini Bozmuştu

Bir süredir annesi Kadriye Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı ailevi sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla uzun süre konuşulmuştu.

ŞİDDET İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Sanatçının eşi Samar Dadgar, daha önce kayınvalidesi Kadriye Deniz'den şiddet gördüğünü iddia ederek gündemi sarsmıştı. Özcan Deniz ise "Tek ailem eşim ve oğlum Kuzey" diyerek ailesine sahip çıkmıştı.

Romantik Doğum Günü Kutlaması

31 yaşına giren eşi Samar Dadgar'ın doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı romantik sözlerle kutlayan Deniz, "Her geçen yıl daha bahar, daha yağmur, daha derin... İyi ki doğdun aşkım" ifadeleriyle aşkını ilan etmişti.

"Yeni Karaktere Doğru Adım Adım"

Deniz, son olarak sakallarını uzatıp farklı bir imajla sevenlerinin karşısına çıktı.

MERAK UYANDIRDI

Özcan Deniz, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafına "Yeni karaktere doğru adım adım!" notunu düşerek yeni projesi için merak uyandırdı.

Sanatçının yeni imajı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, hayranlarından da yoğun ilgi gördü.

