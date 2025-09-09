Babasının vefatıyla yıkılmıştı! Yasemin Yürük takipçilerine içini döktü: "Beklediğimiz bir sondu maalesef"

Hepsi grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük, babası Mehmet Yürük'ü kaybetmenin acısını yaşıyor. Acı haberin ardından sevenlerinden gelen destek mesajlarına teşekkür eden ünlü isim, duygularını takipçileriyle paylaştı.
ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU
Ünlü şarkıcı sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:
''Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz."
Dün babasını son yolculuğuna uğurlayan Yasemin Yürük, sosyal medya hesabından teşekkürlerini ileten bir paylaşım yaptı.
"TELEFONUM HİÇ SUSMADI"
Yürük, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Telefonum hiç susmadı. Beklediğimiz bir sondu maalesef. En azından huzura erdi, acı çekmiyor diyebiliriz. Çok ani olmaması en azından bazı durumlarda kolay toparlamayı sağlıyor. Geçiş daha kolay oluyor. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum hislerimi, yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Her şekilde üzüntü oluyor ama bir yandan da huzura ermesi insanı rahatlatıyor diyebiliriz."