PODCAST CANLI YAYIN

Babasının vefatıyla yıkılmıştı! Yasemin Yürük takipçilerine içini döktü: "Beklediğimiz bir sondu maalesef"

Hepsi grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük, babası Mehmet Yürük’ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Yürük acı haberin ardından, sevenlerinden gelen destek mesajlarına teşekkür ederek duygularını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Giriş Tarihi:
Babasının vefatıyla yıkılmıştı! Yasemin Yürük takipçilerine içini döktü: "Beklediğimiz bir sondu maalesef"

Hepsi grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük, babası Mehmet Yürük'ü kaybetmenin acısını yaşıyor. Acı haberin ardından sevenlerinden gelen destek mesajlarına teşekkür eden ünlü isim, duygularını takipçileriyle paylaştı.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Ünlü şarkıcı sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:

''Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz."

Dün babasını son yolculuğuna uğurlayan Yasemin Yürük, sosyal medya hesabından teşekkürlerini ileten bir paylaşım yaptı.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

"TELEFONUM HİÇ SUSMADI"

Yürük, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Telefonum hiç susmadı. Beklediğimiz bir sondu maalesef. En azından huzura erdi, acı çekmiyor diyebiliriz. Çok ani olmaması en azından bazı durumlarda kolay toparlamayı sağlıyor. Geçiş daha kolay oluyor. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum hislerimi, yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Her şekilde üzüntü oluyor ama bir yandan da huzura ermesi insanı rahatlatıyor diyebiliriz."

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Yasemin Yürük kimdir?

Hepsi Grubu'nun eski solistidir. 21 Eylül 1986'da İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nde ortaöğretim ve liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi'nde Klasik Bale eğitimini tamamladı.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

ATATÜRK Kültür Merkezi Çocuk ve Gençlik Balesinin sergilediği oyunlarda üç yıl boyunca rol aldı. Özel şan ve piyano, oyunculuk dersleri aldı. Reklam jingleları seslendirdi. Aynı zamanda "Çok Güzel Hareketler Bunlar" da yer aldı.

Hepsinin Yürükü eski dostları ile hasret giderdiHepsinin Yürükü eski dostları ile hasret giderdi
Hepsi'nin Yürük'ü eski dostları ile hasret giderdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90'lık Hikmet Çetin'e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri
CHP'de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: "Ulan FETÖ'cü yavşak"
İdefix
İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu'nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi: "Ben Kemal geliyorum" hazırlığı
Gözleri KaraDeniz
CHP'de mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: "Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide"
Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! 27 kişi gözaltına alındı | "DEAŞ'ı yeniden harekete geçirdiler"
FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı
İzmir Balçova’daki polis merkezine saldırıda gözaltı sayısı 27’ye çıktı! Salgırdanın evine A Haber girdi
Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü?
CHP'de il binası krizi! Gürsel Tekin rest çekti: "Resmi binamız Sarıyer'de"
Gazzeye giden küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı! Yangın çıktı | "Ablukayı kırana kadar yolumuza devam edeceğiz"
ABD Başkanı Donald Trump’ın yalanladığı Epstein mektubu ortaya çıktı! "Ortak yönlerimiz var" | İmza sahte mi?
Galatasaray'da 2026'nın ilk transferi belli oldu
Sağanak 25 ilde etkili oluyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya… 24 saat içinde daha kuvvetli gelecek
Emekli ve memura Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2026 maaş hesapları ve zam oranı senaryoları
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...