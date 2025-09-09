Zuhal Topal’ın 35 Kilo Verdiren Diyetini Açıkladı! Her Gün 1 Tatlı Kaşığı Tüketiyor

Yağ depolanmasını azaltır
Düzenli tüketildiğinde vücutta yağ birikiminin önüne geçer ve bölgesel yağlanmayı azaltır.
Su atımını kolaylaştırır
Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olarak tartıda hızlı sonuç alınmasına destek olur.
Yağ hücrelerinin büyümesini engeller
Bazı araştırmalar, çörek otu yağındaki aktif bileşiklerin yeni yağ hücrelerinin oluşumunu baskıladığını ortaya koyuyor.
Kolesterolü düzenler
Kötü kolesterolü düşürerek yağ metabolizmasını dengeler, bu da uzun vadede sağlıklı kilo kontrolüne yardımcı olur.