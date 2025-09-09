PODCAST CANLI YAYIN

Pınar Altuğ'un yoga pozu sosyal medyada tepki çekti! Eşi Yağmur Atacan’dan tam destek: “Kıskanıyorlar”

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, yıllara meydan okuyan mutluluklarıyla gündemden düşmüyor. Son dönemde sosyal medyada paylaştığı yoga videosu ile dikkat çeken Pınar Altuğ, bazı takipçilerinden eleştiri alırken eşinden tam destek geldi. Yağmur Atacan, sosyal medyada yayılan yorumlara sessiz kalmayarak, hem eşine sahip çıktı hem de çiftin güçlü birlikteliğini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte Atacan'ın o sözleri…

Pınar Altuğ'un sosyal medyada paylaştığı yoga videosu, kısa sürede büyük ilgi topladı ve takipçilerinden yoğun yorumlar aldı. Videonun ardından "Yağmur Atacan kıskanıyor mu?" sorusu magazin gündemini sallarken, günlerce sessiz kalan Atacan ilk kez konuştu.

PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN'IN MUTLU EVLİLİĞİ

1994 Miss Turkey birincisi olan ve "Çocuklar Duymasın" dizisiyle tanınan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük olan oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında hayatını birleştirmişti.

Çift, 2009 yılında kızları Su'nun dünyaya gelmesiyle anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

SOSYAL MEDYADA YOGA VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Son günlerde Pınar Altuğ'un sosyal medyada paylaştığı yoga videosu büyük ilgi topladı. Bir takipçi, "Yağmur Bey kıskanmıyor mu acaba?" şeklinde bir yorum yaparken, Altuğ kısa ve net bir yanıt verdi: "Neden kıskansın ki!"

YAĞMUR ATACAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Günlerdir konuşulan bu paylaşım üzerine sessizliğini bozan Yağmur Atacan, 2. Sayfa'ya açıklamalarda bulundu.

Atacan, yapılan eleştirilere değinerek, "Spor yapıyorlar, bu kadar geri kafalı olmadığımızı düşünmek istiyorum. Bu bence sadece boş bir eleştiri." ifadelerini kullandı.

"KISKANIYORLAR"

Ünlü oyuncu, eşine övgüler yağdırarak sözlerine şöyle devam etti:
"Bence kıskanıyorlar. Pınar 50 yaşını geçti ama 50 gibi görünmüyor, bunu hepimiz biliyoruz. Bunun için de insanın kendine iyi bakması lazım. Pınar da bu işi çok iyi yapıyor."

ELEŞTİRİLERE RAĞMEN 17 YILLIK MUTLULUK

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 17 yıllık evliliklerini magazin yorumlarına aldırış etmeden mutlu bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

