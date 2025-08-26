PODCAST CANLI YAYIN

Özcan Deniz’den sürpriz imaj değişikliği!

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz, son paylaşımıyla dikkat çekti. İmajını değiştiren ünlü sanatçı, paylaşımına düştüğü notla hayranlarını heyecanlandırdı. İşte Özcan Deniz’in son hali...

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, bir süredir sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyordu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

53 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile arasındaki sorunların ardından "Artık tek ailem oğlum Kuzey ve eşim Samar" diyerek rest çekmişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Tüm bu gelişmelerin ardından Özcan Deniz, Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla gündeme geldi. Sakallarını uzattığı görülen sanatçının yeni görünümü takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Deniz, bu değişimiyle ilgili olarak, "Yeni karaktere doğru adım adım!" notunu düşerek yeni bir proje için hazırlık yaptığı sinyalini verdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Deniz'in yeni projesi ise hayranları tarafından merak edildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Özcan Deniz'in son hali...

