Özcan Deniz’den sürpriz imaj değişikliği!

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, bir süredir sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyordu.
53 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile arasındaki sorunların ardından "Artık tek ailem oğlum Kuzey ve eşim Samar" diyerek rest çekmişti.
Tüm bu gelişmelerin ardından Özcan Deniz, Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla gündeme geldi. Sakallarını uzattığı görülen sanatçının yeni görünümü takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.