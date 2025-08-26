Fobisini yenen Hakan Ural “Üç numara” dediği kızı Gisela ile paylaştı! Sibel Can’a benzetilen Melisa’dan dikkat çeken yorum
Hakan Ural, Sibel Can ile evliliğinden olan çocukları Engincan ve Melisa'nın ardından, ikinci eşi Ezgi Can Ural ile dünyaya gelen kızı Gisela'yı gözlerden uzak büyütüyor. Ural, sosyal medyada paylaştığı karede kızının kendisine çok benzediğini belirtirken Gisela'nın son hali hayran bıraktı. Gisela için "Babasının kopyası" ifadeleri kullanılırken dikkat çeken bir yorumda Melisa'dan geldi.
