Fobisini yenen Hakan Ural “Üç numara” dediği kızı Gisela ile paylaştı! Sibel Can’a benzetilen Melisa’dan dikkat çeken yorum

Hakan Ural, Sibel Can ile evliliğinden olan çocukları Engincan ve Melisa'nın ardından, ikinci eşi Ezgi Can Ural ile dünyaya gelen kızı Gisela'yı gözlerden uzak büyütüyor. Ural, sosyal medyada paylaştığı karede kızının kendisine çok benzediğini belirtirken Gisela'nın son hali hayran bıraktı. Gisela için "Babasının kopyası" ifadeleri kullanılırken dikkat çeken bir yorumda Melisa'dan geldi.

Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural, Engincan Ural ile Melisa Ural'ı kucağına alarak genç yaşta babalık heyecanını yaşadı.

Sibel Can'dan boşandıktan sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptıran Ural'ın Gisela adında bir kızı daha oldu. Ural, gözlerden uzak büyüttüğü kızının son halini sosyal medyada yayınladı.

Gisela'nın son hali görenleri şaşkına çevirirken Ural'ın uçak fobisini yenip ailesi ile tatile çıktığını belirtti.

Ünlü sunucu, "Çok uzun yıllar sonra uçak fobisini aşıp ailece tatil mümkün oldu. Bu fotoğrafta anı olması dışında Gisela'nın bana çok benziyor olması ayrıca beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Gisela için "Babasının kopyası" ifadeleri kullanılırken dikkat çeken bir yorumda Melisa'dan geldi. Melisa Ural, baba-kız pozuna "İkiz, aşklarım" yorumunda bulundu.

İşte Hakan Ural başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Arzum Onan

Arzum Onan ve oğlu

Safiye Soyman

Safiye Soyman ve kızı

Türkan Şoray

Türkan Şoray ve kızı

Türkan Şoray ve kızı

Demet Şener

Demet Şener ve oğlu

Hakan Ural

Hakan Ural ve kızı Gisela

Hakan Ural ve çocukları

Emre Altuğ

Emre Altuğ ve oğulları

Kerem Alışık

Kerem Alışık ve oğlu

Umut Akyürek

Umut Akyürek ve kızı

Yasemin Yalçın