Hayaline kavuştu: Özge Borak üniversite yolcusu!

Oyuncu Özge Borak, üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yeniden öğrenci olacağını duyurdu. Zorlu geçen hazırlık sürecini sosyal medyada paylaşan Borak, hayalini gerçekleştirdiğini belirterek takipçilerinden yoğun tebrik mesajları aldı. İşte detaylar...

Oyuncu Özge Borak, üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden öğrenci olacağını duyurdu. Uzun ve zorlu bir hazırlık sürecinin ardından hedefine ulaşan Borak, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Borak, özellikle matematik ve geometri derslerinin kendisini fazlasıyla zorladığını belirtirken, iki yıl boyunca tatilsiz çalıştığını ve bu süreçte yaşadığı duyguları samimi bir dille anlattı.

Paylaşımında, "Şimdi paylaşacağım bilgiyi bu fotoğrafla paylaşmak istedim. Çünkü yaklaşık iki sene tatilsiz çalışmıştım ve bu yaz tatilinin ilk günleriydi bu fotoğraf. Aklımdan iyisiyle kötüsüyle iki kış, bir yaz boyu olanlar geçerken, onlara tatil yapmaya başlamama inanamayışım ve 'üniversite sınavı ne olacak acaba?' sorusu eşlik ediyordu. Düşündükçe aklımdakilere hala 'nasıl olur?' diye anlam veremediklerim var, bazıları için memnuniyetim arttı. Bazıları çözüldü, kimini olduğu gibi kabul ettim, duruyor olduğu yerde. Fakat bugün düşüncelerimden biri aydınlığa kavuştu. Tercihler açıklandı ve yeniden öğrenci olacak olmanın heyecanı sardı" ifadelerine yer verdi.

Ünlü oyuncu, sınav sürecinde kendi gibi emek veren tüm öğrencilere de destek mesajı göndererek, "Birçok arkadaşımı, kardeşimi kutluyorum. Ben de istediği üniversiteyi kazananlar arasındayım. Yolumuz açık olsun" dedi.

Borak'ın bu içten paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranları ve takipçileri ünlü oyuncuya tebrik mesajları yağdırdı.

İşte o paylaşım...

