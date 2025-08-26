Mahassine Merabet kimdir, mesleği ne? Mahassine Merabet kaç yaşında, nereli?

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni dönemde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Mahassine Merabet, Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun rolüyle diziye katıldı. Gelişmelerin ardından oyuncunun hayatı ve kariyeri sosyal medyada merak konusu oldu. İşte ünlü ismin biyografisi...

(sosyal medya) MAHASSINE MERABET KİMDİR, NEREDE DOĞDU? 24 Ocak 1999 tarihinde Fas'ta dünyaya gelen Mahassine Merabet, çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimlerinin ardından Muhammed V Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından İstanbul'a gelerek özel bir üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.