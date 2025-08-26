PODCAST CANLI YAYIN

Mahassine Merabet kimdir, mesleği ne? Mahassine Merabet kaç yaşında, nereli?

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni dönemde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Mahassine Merabet, Orhan Bey’in eşi Nilüfer Hatun rolüyle diziye katıldı. Gelişmelerin ardından oyuncunun hayatı ve kariyeri sosyal medyada merak konusu oldu. İşte ünlü ismin biyografisi...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MAHASSINE MERABET KİMDİR, NEREDE DOĞDU?

24 Ocak 1999 tarihinde Fas'ta dünyaya gelen Mahassine Merabet, çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimlerinin ardından Muhammed V Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından İstanbul'a gelerek özel bir üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

MAHASSINE MERABET NE İŞ YAPIYOR?

Hakkındaki bilgiler merak edilen isim, Türkiye'ye geldikten sonra, Tümay Özokur Akademi'de oyunculuk eğitimi aldı ve Türkçesini geliştirdi. Bu süreçte çeşitli markaların reklam yüzü olarak modellik yaptı ve birçok reklam filminde rol aldı. Ayrıca, Arapça-Türkçe çevirmenlik deneyimi de bulunmaktadır.

MAHASSINE MERABET HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Mahassine Merabet'in oyunculuk kariyerindeki ilk deneyimi, 2022 yılında Kanal 7'de yayınlanan "Esaret" dizisindeki Hira karakteridir. Ayrıca, Arapça, Türkçe ve Fransızca dillerini konuşabilmektedir.

MAHASSINE MERABET BOYU, KİLOSU KAÇ?

Oyuncunun boyu 172 cm, kilosu ise 55'dir.

