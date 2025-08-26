PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kuruluş Osman’a Bennu Yıldırımlar katıldı

Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 7’nci sezonuna yine usta isimlerle giriyor. Usta oyuncu Bennu Yıldırımlar da ekrana damgasını vuran yapımın kadrosuna dahil oldu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ağustos 2025
Kuruluş Osman’a Bennu Yıldırımlar katıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Atv'nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, bu sezon yenilenen kadrosu ve hikayesiyle izleyiciyle buluşacak. Yeni dönem hazırlıkları devam eden Kuruluş dizisi, oyuncu kadrosuna başarılı bir ismi daha ekledi. Atv'nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan 'Kuruluş' dizisinin yeni döneminde izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Bennu Yıldırımlar oldu.

Deneyımli oyuncunun tarihi atmosfer içinde nasıl bir karaktere hayat vereceği merakla bekleniyor. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in ve başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstleneceği Kuruluş dizisi, güçlü oyuncu kadrosu, yeni hikaye ve dünyası, tarihi atmosferi ve sürükleyici anlatımıyla Atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
Fırsatçılara geçit yok | Başkan Erdoğan’dan Ahlat’ta önemli açıklamalar: Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti
Esnaf erken emeklilik için nasıl avantajlardan yararlanabilir? İşte detaylar
ABD Başkanı Donald Trump Fed üyesi Lisa Cook’u görevden aldı
Katil İsrail ordusu Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu | Tepki yağıyor
Sosyal medya üzerinden cinsel şantaj! Görüntüleri kaydedip milyonluk vurgun yaptılar
Özel bir bankada üst düzey yönetici küçük çocuğa istismardan ceza aldı!
Ahlat’ta ecdada vefa! Başkan Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu mezarlığını ziyaret etti | Han çadırında koyu sohbet
ABD Başkanı Trump Ukrayna-Rusya savaşının kişilik savaşına döndüğünü açıkladı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kur’an-ı Kerim’e hakaret eden ve öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı
FETÖ’cülerin soruşturma dosyaları kapatan zabıt katibi: Başka bir büroda görevli olsaydım orada da aynı şeyi yapardım
Derin operasyon! Halit Yukay’ın cansız bedeni nasıl çıkarılacak? | Rov devrede | Rüzgar engeli
Inter’den Yusuf Akçiçek için İstanbul’da kritik görüşme: Teklif 20 milyon euroyu aşarsa Fenerbahçe satacak
DEM heyeti İmralı yolunda! Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan’a ilk ziyaret
Başkan Erdoğan’dan Ahlat’ta terörsüz Türkiye mesajı: Son düzlükteyiz
Wilfried Singo adım adım Cimbom’a
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Mourinho’ya şok
Tarihler belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maç programı
Avrupa’nın takmadığı Eski Floransa Belediye Başkanı Nardella’dan Türkiye’yi batıya şikayet eden İmamoğlu’na destek şovu!
YKS tercih sorgulama ekranı! ÖSYM sonuç ekranı ve üniversite kayıt tarihi