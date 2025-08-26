Kuruluş Osman’a Bennu Yıldırımlar katıldı

Atv'nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, bu sezon yenilenen kadrosu ve hikayesiyle izleyiciyle buluşacak. Yeni dönem hazırlıkları devam eden Kuruluş dizisi, oyuncu kadrosuna başarılı bir ismi daha ekledi. Atv'nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan 'Kuruluş' dizisinin yeni döneminde izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Bennu Yıldırımlar oldu.

Deneyımli oyuncunun tarihi atmosfer içinde nasıl bir karaktere hayat vereceği merakla bekleniyor. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in ve başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstleneceği Kuruluş dizisi, güçlü oyuncu kadrosu, yeni hikaye ve dünyası, tarihi atmosferi ve sürükleyici anlatımıyla Atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.