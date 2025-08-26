Kuruluş’un yeni dönem Nilüfer Hatun’u belli oldu!

atv 'nin Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni ' Kuruluş dizisinin yeni dönemi, kadrosuna eklediği oyuncularla da gündemden düşmüyor. Kadroya son olarak Mahassine Merabet eklendi. Başarılı oyuncu, dizide Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun karakterine hayat verecek.

Kaynak: atv

Seyircilerden büyük ilgi gören ve rekorlar kıran 'Kuruluş' dizsinde, yeni dönem çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kadrosuna da ünlü isimler katılmaya devam ediyor. Yakın zamanda, dizinin yeni dönem kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal, Barış Falay ve Bennu Yıldırımlar'ın rol alacağı açıklanmıştı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in ve başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş dizisi; yeni döneminde yeni sezonunda da atv ekranlarında Çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.