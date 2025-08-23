Reyting rekortmeni Kuruluş’a yeni yıldız: Barış Falay kadroya dahil oldu! Hangi karakteri oynayacak?

atv 'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş , yeni sezon hazırlıklarıyla gündemdeyken kadroya katılan sürpriz isim izleyicilerin dikkatini çekti. Usta oyuncu Barış Falay , dizinin yeni döneminde ekrana güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor ve hangi karakteri canlandıracağı şimdiden merak konusu oldu.

SÜRÜKLEYİCİ HİKAYESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yine çok konuşulacak. Yeni sezon sürprizlerle dolu ve Barış Falay'ın ekibe katılması sosyal medyada şimdiden gündem yarattı. Başarılı oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz bilinmiyor.