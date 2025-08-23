Reyting rekortmeni Kuruluş’a yeni yıldız: Barış Falay kadroya dahil oldu! Hangi karakteri oynayacak?

PODCAST CANLI YAYIN

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş, yeni sezon hazırlıklarıyla gündemdeyken kadroya katılan sürpriz isim izleyicilerin dikkatini çekti. Usta oyuncu Barış Falay, dizinin yeni döneminde ekrana güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor ve hangi karakteri canlandıracağı şimdiden merak konusu oldu.

KURULUŞ DİZİSİNE BOMBA TRANSFER

SÜRÜKLEYİCİ HİKAYESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yine çok konuşulacak. Yeni sezon sürprizlerle dolu ve Barış Falay'ın ekibe katılması sosyal medyada şimdiden gündem yarattı. Başarılı oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz bilinmiyor.

USTA İSİMLER KADRODA

Yapımcılığını ve senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu dizide başrolde ise Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu yer alıyor.

Çarşamba Akşamlarının Favorisi Kuruluş, Yeni Sezonuyla Geliyor

Yeni sezonuyla da atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damga vuracak Kuruluş, sürprizlerle dolu bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

BARIŞ FALAY KİMDİR?

Barış Falay, 9 Nisan 1972'de Balıkesir Edremit'te doğmuş Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Falay, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Tiyatrosu ve Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda sahne aldı; Hamlet, Üç Kuruşluk Opera, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz gibi oyunlarda rol üstlendi.

Televizyonda ise Aliye dizisindeki Müco karakteriyle tanındı. Ezel'deki "Kerpeten Ali" rolüyle geniş kitlelerin beğenisini kazandı. Medcezir, Paramparça, Menajerimi Ara ve Ömer dizilerinde rol aldı. Esra Ronabar ile evlidir, Rüzgar Mavi adında bir oğlu vardır.

