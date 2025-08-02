Duygu Kumarki kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İsmail Hacıoğlu ile 2. kez evlenen Duygu Kumarki aslen nereli?

Bir dönem oyuncu İsmail Hacıoğlu ile evliliğiyle magazin gündeminde yer alan Duygu Kumarki, yeniden aynı isimle hayatını birleştirerek merak konusu oldu. Sosyal medyada sıkça aratılan Kumarki'nin hayatı, yaşı, mesleği ve memleketi hakkında detaylar yeniden araştırılmaya başlandı. İşte hakkında merak edilenler...

(sosyal medya)

Duygu Kumarki kimdir?

Duygu Kaya Kumarki, 20 Şubat 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarından itibaren sanatla ilgilenen Kumarki, eğitim hayatına Cağaloğlu Anadolu Moda Tasarım Meslek Lisesi'nde başladı. Burada tasarım üzerine eğitim alan Kumarki, daha sonra özel bir akademide oyunculuk eğitimi aldı. Akademik kariyerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı.